Paraguay.- Los Bomberos de Paraguay constatan más de 7.000 "focos de calor" y piden no quemar basura ni pastizales

14-09-2020 Militares en Paraguay colaboran para extinguir los incendios POLITICA SUDAMÉRICA PARAGUAY MINISTERIO DE DEFENSA DE PARAGUAY



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los Bomberos de Paraguay han identificado, hasta el momento, más de 7.000 "focos de calor" en todo el país, muchos de ellos incendios declarados, y, ante la carga de trabajo por las labores de extinción, han pedido a la ciudadanía tomar conciencia y no quemar basura ni pastizales.



El presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Luis Rojas, ha recordado que el país vive actualmente una sequía y ha lamentado que no parece que la situación vaya a mejorar próximamente.



"Esto no tiene señales de mejorar, por lo menos en la semana", ha incidido, antes de señalar en declaraciones a una emisora paraguaya que "ojalá el ser humano se dé cuenta y no ponga más chispa para que se inicien los incendios", ha recogido el diario 'La Nación'.



Según Rojas, las autoridades estiman que los incendios forestales durarán hasta octubre debido a la falta de precipitaciones. Actualmente, uno de los más importantes se ha registrado en el barrio Santa Ana, en Asunción.



Ciudadanos de todos los puntos del país comparten fotografías en las que puede observarse una "nube" de humo que cubre las ciudades y localidades paraguayas. Según la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, ha trasladado que la organización Aire Paraguay ha informado de que la calidad del aire es "muy insalubre" en Mariano Roque Alonso, Luque y Asunción.



Goralewski se ha expresado en la misma línea que Rojas y ha señalado que, aunque existe una ley que permite que los municipios autoricen quemas controladas, estas deben realizarse bajo estrictos controles, con presencia de bomberos y solo reciben luz verde dependiendo de las condiciones del ambiente, como vientos o sequía.



Asimismo, según ha recogido el diario 'ABC Color', ha lamentado que el 95 por ciento de los incendios son provocados y que las autoridades no tiene forma de encontrar a los responsables.



El Gobierno paraguayo ya prepara un plan de contingencia en base a la temporada de incendios forestales de años previos y ya se ha enviado a bomberos forestales y personal de la Secretaría de Emergencia a los puntos considerados más críticos.