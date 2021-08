Omar Montes y su misteriosa y esquiva actitud para no dar detalles de su próximo viaje al espacio

26-12-2019 Omar Montes, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Omar Montes desvelaba por sorpresa hace unos días que Jeff Bezos - dueño de Amazon, el hombre más rico el mundo y fan de sus canciones (según el de Pan Bendito) - se había puesto en contacto con él para ofrecerle una plaza como miembro de su 'tripulación' en el viaje al espacio que realizará próximamente. En declaraciones al diario 'El Mundo' el artista confesaba, además, que ya había hecho varias pruebas, con un resultado satisfactorio, para cerciorarse de que aguanta "las fuerzas G en el despegue"; y aseguraba sentirse muy emocionado con esta nueva y emocionante aventura que le convertiría en el segundo español después de Pedro Duque en viajar al espacio.



Un notición sobre el que Omar no ha vuelto a pronunciarse, huyendo de las cámaras en cuanto tiene ocasión y esquivando las preguntas relacionadas con su proyecto más sorprendente. El ex de Isa Pantoja, siempre simpático y agradable con la prensa, ha dejado de comportarse como un "ser de luz" y, muy serio e ignorándonos totalmente, evita hablar de cómo se está preparando para su viaje espacial y de su sorprendente relación con el multimillonario Jeff Bezos, que como desveló el propio artista, contactó con él a través de Instagram por ser fan de uno de sus temás más conocidos, 'La rubia'.



A toda prisa y haciendo oídos sordos a su próxima conquista del espacio exterior, Omar entra en su casa sinn abrir la boca y, no podemos menos que preguntarnos... ¿Será una de sus famosas bromas y, consciente del alcance que han tenido sus declaraciones ha decidido echar y guardar silencio sobre su supuesta aventura espacial?