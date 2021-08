Musk presenta prototipo de robot humanoide de Tesla

(Bloomberg) -- Al tiempo que Elon Musk permanecía entre bastidores el IA Day de Tesla Inc., una persona vestida con un ceñido traje blanco y un casco negro recorría el escenario haciendo un baile robótico.

Fue así como Musk marcó el inicio hacia un nuevo reino de la ciencia ficción: robots humanoides realistas diseñados para eliminar la monotonía de la vida cotidiana.

El Tesla Bot, cuyo prototipo debería estar disponible el próximo año, está diseñado para eliminar “tareas peligrosas, repetitivas y aburridas”, como agacharse para recoger algo o ir a la tienda a comprar comestibles, dijo Musk. “Esencialmente, en el futuro, el trabajo físico será una elección”.

“Tesla es posiblemente la empresa de robótica más grande del mundo”, señaló el director ejecutivo. “Nuestros coches son básicamente robots semi-sensibles sobre ruedas”.

El bot fue punto culminante del IA Day de Tesla, durante el cual los ingenieros realizaron presentaciones altamente técnicas sobre el trabajo de desarrollo de conducción autónoma con el objetivo de reclutar talento para la compañía con sede en Palo Alto, California.

“Desarrollar la próxima generación de automatización, incluido un robot humanoide de dos pedales de propósito general capaz de realizar tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas”, dice un anuncio de trabajo en su sitio. “Buscamos ingenieros mecánicos, eléctricos, de controles y de software que nos ayuden a aprovechar nuestra experiencia en IA más allá de nuestra flota de vehículos”.

Sin embargo, Musk tiene una larga historia de presentar productos que son simplemente prototipos, esencialmente vendiendo una visión antes de que esta exista en la realidad. En noviembre de 2017, Tesla presentó su camión Semi en un evento nocturno cerca de Los Ángeles, pero ese vehículo se retrasó hasta 2022 como muy pronto, debido en parte a los desafíos para hacer celdas de batería más grandes.

La misión declarada de Tesla es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible, por lo que un robot humanoide se siente un poco como una misión escalofriante. Musk no describió cómo los robots encajarían en las iniciativas de energía limpia de la compañía.

