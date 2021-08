Melyssa Pinto desvela si continúa su amistad con Olga Moreno tras 'Supervivientes'

29-10-2020 MELYSSA PINTO EN EL PLATÓ DE 'VIVA LA VIDA' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



Después de recibir la visita de Tom Brusse, Alejandro Albalá, Gianmarco Orestini, Sylvia Pantoja o Lola en las últimas semanas, 'El programa del verano' ha contado este viernes en su plató con Melyssa Pinto, una de las grandes favoritas de 'Supervivientes' y una de las concursantes qué más dio que hablar durante el reality.



Muy emocionada, la influencer ha hecho balance de su paso por el concurso - donde terminó en tercera posición tras Olga Moreno y Gianmarco - y ha confesado que, si de algo le ha servido, es para "valorar la vida maravillosa que tenía fuera" y para "descubrir mi fuerza interior y exterior". Sin embargo, y a pesar de haber sido una "experiencia que recomendaría a todo el mundo para vivirlo una vez", ella no la repetería porque, como admite, lo peor de todo fue la falta de comida, que a punto estuvo de provocar que abandonase el reality.



Si por algo ha estado marcado el concurso de Melyssa ha sido tanto por su relación con su exnovio, Tom Brusse - en el que suponía su reencuentro después de que el marroquí la engañase públicamente con Sandra Pica en 'La isla de las tentaciones' - como por la traición de Olga Moreno, su principal apoyo durante el reality hasta que le robó la crema de cacao, un gesto muy feo que a la influencer le costó mucho perdonar.



Muy sincera, Melyssa ha aclarado qué relación mantiene en la actualidad con la mujer de Antonio David Flores, confesando que es a quien más echa de menos tras el fin de 'Supervivientes' porque ha sido "una de las personas más importantes para mí" y que, a día de hoy, continúan manteniendo su amistad.



"Me sentí traicionada en el momento, me dolió muchísimo lo de la crema de cacao porque para mí fue un gran esfuerzo cortarme el pelo y viniendo precisamente de ella me dolió muchísimo pero llegué a entenderlo porque ella tenía muchísima ansiedad", ha asegurado, confesando que "a mí me pesa más lo que me dio positivo durante el concurso, que fue mucho, que lo malo, que al fin y al cabo es un bote de cacao". "Fue feo y me costó perdonarla pero intenté entenderla porque la quiero y aunque sea una traición tampoco es tan grave debido a las circunstancias. Fuera ya sería otra cosa", ha apuntado.



Desvelando que "todavía no hemos tenido oportunidad de vernos porque ella está en Málaga y yo en Cataluña", Melyssa ha zanjado la polémica de la crema de cacao porque "está todo más que resuelto". "Nos mensajemos, hablamos una vez a la semana más o menos", ha contado, dejando entrever que intentarán verse en cuanto sea posible.



Una vez aclarado que su amistad con Olga sigue adelante, Melyssa también ha explicado cómo es su relación actual con Tom Brusse tras un inicio complicado de la convivencia en 'Supervivientes' porque "pensé que nos íbamos a llevar fatal". "No confiaba nada en él pero me demosrtó que le importaba como persona, me dejé llevar entre comillas y hemos conseguido tener una bonita amistad" ha confesado.



Sin embargo, si algo tiene claro la 'superviviente' es que no volverá con él: "A día de hoy le quiero como persona y como amigo, no como pareja. Lo tengo totalmente superado y no volvería con él. Me falló en su día y aunque pueda confiar como amigo, no podría volver a confiar en él como pareja. Nos lo pasamos bien, nos reímos muchísimo, pero no he tenido ningún momento de debilidad respecto a él", ha explicado, admitiendo que está segura de que Tom se ha arrepentido de haberla perdido "porque yo era una persona que le quería de verdad y se ha dado cuenta".



Además, y tras escuchar unas declaraciones en las que Sandra Pica le tiene la mano de cara a una posible amistad y asegura que le gustaría hablar con ella sobre Tom, Melyssa ha reiterado su deseo de que la "desvinculen" de ese trío y, confesando que la tentadora no le parece mala chica, ha cerrado la puerta a tener ningún tipo de relación con ella: "No entiendo que quiera tener una conversación en un momento en el que se lleva mal con Tom, como si me quisiese contar que le habló mal de mí. Yo le deseo lo mejor pero es el pez que se muerde la cola y ya está todo hablado. No voy a seguir retroalimentando este trío porque además me afecta en mi relación", ha señalado.