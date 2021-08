Las Seattle Storm visitarán este lunes la Casa Blanca para celebrar su título

En la imagen un registro de trofeo de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino en Estados Unidos (WNBA, por su sigla en inglés), en la Rosaleda de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Michael Reynolds/Archivo

Nueva York, 20 ago (EFE).- Las Seattle Storm, actuales campeonas de la WNBA 2020, tienen ya confirmada para el próximo lunes la visita a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden las va a recibir para celebrar el título de liga que consiguieron la pasada temporada.

El equipo, que jugará el domingo frente al equipo local de las Washington Mystics, fue invitado formalmente por el propio mandatario.

"Creo que durante mucho tiempo, hasta 2016, ir a la Casa Blanca fue un honor. No fue necesariamente político. Fue para conocer al presidente de los Estados Unidos. La persona que ocupa ese cargo reconoce el éxito de su equipo", declaró la veterana base Sue Bird, de las Storm, que hará su tercer viaje para reunirse con un presidente.

Bird, ganadora de cinco medallas olímpicas de oro, la última este mes en Tokio 2020, y pareja sentimental de la futbolista Megan Rapinoe de la selección femenina de Estados Unidos, destacó que siempre la visita a la Casa Blanca fue un honor increíble.

"Incluso cuando ves una película como 'Forrest Gump', un poco me veo a mi misma, entiendes en esa película el honor increíble que fue. No fue político. Creo que todo cambió en 2016", argumentó Bird.

Con el presidente republicano Donald Trump fuera de la oficina, Bird dijo que estaba feliz de regresar. Muchas jugadoras de la WNBA, incluida Bird, han sido francas en su aceptación de los movimientos de justicia social como "Black Lives Matter", que Trump caracterizó como una ideología radical y violenta, además de criticar personalmente a Rapinoe.

"Ahora que está de regreso en un lugar donde se considera un honor y que eres reconocido por la oficina más alta del país es emocionante, es divertido", dijo Bird. "No se trata solo de reunirse con el presidente o, con suerte, de que la vicepresidenta esté allí. Se trata de toda la experiencia de estar en la Casa Blanca. Tener un día que sea sobre su equipo y celebrar lo que ha logrado".

Además de sus dos visitas anteriores a la Casa Blanca, Bird ha sido invitada otras tres veces después de ganar campeonatos, una con el equipo de la Universidad de Connecticut y dos con Storm, pero no pudo asistir.

A las Storm, que han ganado cuatro títulos, se les unirá el grupo propietario del equipo y la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert. El equipo visitó la Casa Blanca por última vez en el 2011.

Ningún equipo de la NBA o la WNBA ha visitado la Casa Blanca desde los Cleveland Cavaliers en 2016, el último año del expresidente Barack Obama en el cargo.