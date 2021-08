La restaurada "Cholo", con Hugo Sotil de actor, abre Festival de Cine de Lima

imagen de archivo del exfutbolista peruano Hugo "Cholo" Sotil, posa durante una entrevista en Lima. EFE /Ernesto Arias /Archivo

Lima, 19 ago (EFE).- La versión digitalizada de "Cholo", una de las películas más populares de Perú en los años 70, protagonizada por el exfutbolista Hugo Sotil, inauguró este jueves la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Lima.

En su segunda edición bajo modalidad virtual por la pandemia de covid-19, el certamen presentó "Cholo" (1972) como la primera película peruana digitalizada y restaurada en formato de gran calidad, una labor realizada por el archivo de cine y televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La nueva versión de la película dirigida por Bernardo Batievsky fue presentada en un coloquio donde participó 'el Cholo' Sotil, quien filmó la película cuando aún era jugador del Deportivo Municipal, poco antes de marcharse al Barcelona para formar un potente ataque con Johann Cruyff.

"Yo lo único que sabía era patearle a un balón. No sabía nada de actuación, pero Batievsky me explicó cómo era el guión y acepté", rememoró Sotil.

"Tenía nervios, porque no estaba acostumbrado a las cámaras, pero fue una enorme satisfacción. Fue mi primera oportunidad de trabajar en el medio audiovisual", agregó.

Con el lema "25 años de cine latino", en esta edición el certamen limeño tendrá 63 películas entre largometrajes y cortometrajes y más de 40 encuentros con cineastas, entre ellos una clase magistral con el cineasta francés Laurent Cantet, que será el principal invitado del festival.

En competencia oficial habrá 33 películas, de ellas 15 en la sección de ficción, otras 15 en la sección de documentales y 3 en la sección "Hecho en Perú", que presentará tres estrenos nacionales de películas peruanas.

En ficción competirán tres películas argentinas, tres peruanas, dos mexicanas, dos brasileñas, dos colombianas, una chilena, una costarricense y otra dominicana.