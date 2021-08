José Ortega Cano llega a Madrid horas antes de sentarse en un plató de televisión

20-08-2021 JOSÉ ORTEGA CANO. MADRID, 20 (CHANCE) José Ortega Cano ha estado en el centro de la polémica durante todo este año tras la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', protagonizado por la hija de su difunta mujer, Rocío Carrasco. Han sido muchas las ocasiones en las que le hemos visto entrar telefónicamente en los programas de televisión, pero por fin esta noche se sienta en 'Viva el verano' y la expectación es máxima. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



José Ortega Cano ha estado en el centro de la polémica durante todo este año tras la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', protagonizado por la hija de su difunta mujer, Rocío Carrasco. Han sido muchas las ocasiones en las que le hemos visto entrar telefónicamente en los programas de televisión, pero por fin esta noche se sienta en 'Viva el verano' y la expectación es máxima.



Hemos hablado con José Ortega Cano y no nos ha querido confirmar si tiene intención de comprarle una casa a José Fernando en Madrid: "No le puedo decir (...) es una cosa que forma parte de la privacidad de la familia". Sobre si es cierto que José Fernando tiene intención de presentarle a su hija a Rocío Carrasco el diestro no ha querido pronunciarse.



Lo que si que ha querido desmentir Ortega Cano es que su hijo vaya a participar en 'GH VIP': "No, no". El torero llegaba a Madrid junto a su mujer Ana María Aldón y su cuñado Aniceto tras disfrutar de las vacaciones: "Han sentado de maravilla (...) He disfrutado mucho con el niño, con la tranquilidad, el ejercicio... muy bien, fenomenal".



Tendremos que estar muy atentos esta noche para saber qué tiene que contar Ortega Cano y para escuchar la versión del viudo de Rocío Jurado después de haber vivido un documental que ha hecho estallar por todo lo alto los pilares que la familia Mohedano habían asentado en los medios de comunicación durante años.