JJ.PP.- La ONCE dedicará 60,5 millones de cupones para difundir los Juegos Paralímpicos de Tokio

La ONCE va a dedicar 60,5 millones de cupones para difundir los Juegos Paralímpicos de Tokio que dan comienzo este próximo 24 de agosto y apoyar de esta manera a quienes compiten en las diferentes pruebas y sus preparadores.



Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), esta serie de 11 cupones, con premios de cinco millones y medio cada día, comenzará el mismo día 24, cuando se celebre la Ceremonia de Inauguración, y finalizará el 5 de septiembre.



Con esta serie de cupones, la ONCE quiere, además, homenajear a los deportistas que no dejaron de entrenar durante el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, convirtiendo sus propias casas en improvisados gimnasios de cara a llegar en la mejor forma posible a estos Juegos que no pudieron celebrase en 2020.



El primer cupón está dedicado a la inauguración de los Juegos Paralímpicos, mientras que el ciclismo (25), el atletismo (26), el tenis de mesa (28), el baloncesto en silla de ruedas (29), el triatlón (30), la natación (31), el fútbol-5 para ciegos (1 de septiembre), tenis en silla (2), el judo (4) y la clausura (5), con la frase 'Nos vemos en París 2024', serán los protagonistas de los siguientes cupones.



"Once cupones que ilustran y homenajean la ilusión de los hombres y mujeres que representan al Equipo Paralímpico Español en los Juegos de Tokio y que, seguro, les traerán mucha suerte", celebró el CPE.