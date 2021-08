Gustavo González confirma el fallecimiento de su padre

20-05-2021 GUSTAVO GONZÁLEZ SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 20 (CHANCE)



Una noticia que no esperábamos y que ha contado Gustavo González en su programa, 'Sálvame Diario', dejando a todos sus compañeros con la boca abierta porque la gran mayoría no sabían nada. El colaborador ha confesado públicamente que durante esta madrugada su padre fallecía después de luchar contra una larga enfermedad cognitiva durante años.



"Yo vengo hoy sin dormir, no quería contarlo, pero me están llamando. Esta noche tuve el placer de acompañar a mi padre en el último tramo de su vida y a las 5:30 de la madrugada, de mi mano, se fue. y bueno... creo que acompañar a nuestros seres queridos es una lección de vida" empezaba diciendo Gustavo González.



El colaborador ha asegurado que no se ha separado de él en ningún momento y confiesa haber sido muy gratificante haberse podido despedir: "No le solté de la mano y recibí el mensaje de paz padilla y fue como revelador, me ayudó también. Era un hombre mayor, tenía 93 años, tenía un deterioro cognitivo, llevamos aquí unos días sabiendo que esto iba a ocurrir. Para mi fue muy bonito. Acompañar a mi padre en un momento así es gratificante, para mí ha sido una noche bonita".



Gustavo ha explicado que su padre no tuvo una vida fácil, pero sin embargo siempre estuvo pendiente de los suyos: "Con ocho años tuvo que ser padre porque su padre era alcohólico, ha sido un abuelo maravilloso, se perdió su infancia. Estaba superado por todo y no pudo disfrutar de sus hijos como padre, pero yo no tengo nada que reprocharle y así se lo he dicho muchas veces, viéndole como abuelo, me ha enamorado más".



Nuria Marín le ha preguntado al colaborador si su padre llegó a conocer a su última hija, Mía, y este ha confesado que sí: "Conoció a mía porque se la lleve a través de un cristal, pero él no sabía que era su nieta y dijo 'ostia, que niña tan guapita', yo se lo dije en varias ocasiones, pero tenía un deterioro muy avanzado... por desgracia no ha sido posible llevársela por las circunstancias, pero ha sabido que tenía otra nieta, la desgracia es que no la ha podido disfrutar".