Guerra entre Florida y escuelas se atiza con ultimátum y posibles demandas

La pelea entre Florida y los distritos escolares por el uso de mascarillas se agudiza este viernes con un ultimátum del Gobierno estatal a las escuelas desobedientes y el análisis de demandas contra la administración de Ron DeSantis por la amenaza de retirarles los fondos en medio del alza de la pandemia. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 20 ago (EFE).- La pelea entre Florida y los distritos escolares por el uso de mascarillas se agudiza este viernes con un ultimátum del Gobierno estatal a las escuelas desobedientes y el análisis de demandas contra la administración de Ron DeSantis por la amenaza de retirarles los fondos en medio del alza de la pandemia.

La Junta Escolar de Florida dio hoy un ultimátum de dos días a dos distritos escolares por desacato a una regla del Gobierno de DeSantis tras los cuales reducirá los salarios de los miembros de las juntas de educación que establecieron el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas.

"No podemos permitir que los funcionarios del Gobierno elijan qué leyes quieren seguir", manifestó en un comunicado el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran.

Agregó que se trata de un "un comportamiento simplemente inaceptable".

Por lo menos cinco condados, incluido Miami-Dade, el cuarto más grande de EE.UU., se han negado a la prohibición establecida por el Gobierno del político republicano de exigir las mascarillas, en pleno comienzo del nuevo año lectivo y en medio del aumento de hospitalizaciones por la covid-19, con más de 17.000 personas internadas.

La junta estatal detalló que comenzará a retener mensualmente "una cantidad equivalente al 1/12 de la compensación anual total de los miembros de las juntas escolares que votaron para imponer los mandatos ilegales de mascarillas" en los distritos de Broward y Alachua, donde ya comenzaron las clases.

Entre otras, estos distritos están sujetos a sanciones hasta que cumplan la orden de no obligar el uso de mascarillas, prerrogativa que DeSantis dejó a los padres de familia.

"Quitar fondos a nuestras escuelas para hacerlas menos seguras es inconcebible e inconstitucional", se lamentó este viernes Nikki Fried, la comisionada de Agricultura de Florida.

Fried, la única demócrata del gabinete de DeSantis y quien aspira a reemplazarlo en 2022, señaló que se están "comunicando con la Casa Blanca y con los asesores legales" para tomar medidas sobre el asunto.

El miércoles el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al Departamento de Educación apoyar, incluso con medidas legales si era necesario, a los distritos escolares que están siendo amenazados por gobiernos estatales por ordenar el uso de mascarillas.

Según Fried, que se ha convertido en la portavoz del aumento de la pandemia con datos de agencias federales ante la ausencia diaria de los estatales, hoy hay hospitalizadas 17.198 personas en 258 hospitales del estado, y solo existe un 6,9 % de disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos.

A la rebeldía de Alachua y Broward se han sumado los distritos escolares de Miami-Dade, Hillsborough y Palm Beach, uno de los más grandes de Florida, que está compuesto por 67 condados.

MÁS HOSPITALIZADOS, MÁS JÓVENES

Entre tanto, los pacientes son cada vez más jóvenes y en su mayoría sin vacunar.

"Estamos cuidando el más alto número de pacientes con la covid-19 desde que la pandemia comenzó. Los pacientes son más jóvenes y más enfermos que nunca", señaló hoy la Clínica Cleveland de Florida.

Destacó que cerca del 90 % del total de los pacientes no están vacunados.

La orden de hoy de la Junta Estatal señaló además que Alachua y Broward "han violado voluntaria y conscientemente los derechos de los padres al negarles la opción de tomar decisiones sobre la atención médica de sus hijos".

Detalla que se trata de la regla que requiere que las escuelas públicas "permitan que un padre o tutor legal del estudiante opte por que el estudiante no use una máscara o una cubierta facial".

Los desobedientes, además, deben informar "la compensación anual actual proporcionada a todos los miembros de la junta escolar dentro de las 48 horas".