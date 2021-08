Greta Thunberg protesta en Estocolmo en tercer aniversario de primera huelga escolar

ESTOCOLMO, 20 ago (Reuters) - La activista climática adolescente Greta Thunberg volvió a protestar ante el Parlamento sueco el viernes, cuando se cumplieron tres años de su primera huelga escolar, que se convirtió en un movimiento de protesta mundial liderado por jóvenes.

La iniciativa popular de Thunberg caló en todo el mundo, con millones de personas reunidas en las protestas semanales de "Fridays for Future" ("Viernes por el Futuro", en español) para pedir a los líderes mundiales que escuchen a los científicos y actúen para detener la emergencia climática.

En 2019 la revista Time la nombró persona del año.

Thunberg, que se tomó un año sabático en 2019 antes de empezar la preparatoria, dijo a Reuters el viernes que su movimiento estaba lejos de lograr sus objetivos.

"En un sentido, por supuesto, no he logrado nada", dijo a Reuters. "En otro sentido, he hecho muchos amigos dentro del movimiento y hemos sido capaces de organizar protestas masivas y parece que más gente está empezando a despertar y exigir un cambio".

En su primera protesta frente al parlamento en agosto de 2018 a la edad de 15 años "se sintió bastante sola", dijo. "Pero también se sintió muy bien estar haciendo realmente algo".

A Thunberg se le unieron el viernes en Estocolmo varios compañeros activistas que viajaron desde Europa para conmemorar el día.

"Decidimos unirnos hoy (...) para hacer una huelga juntos, para planificar, para mirar lo que viene", dijo la activista Luisa Neubauer, de 25 años, desde Alemania, donde las elecciones generales están previstas para el 26 de septiembre.

"También estoy aquí en plena campaña electoral alemana, así que eso es algo importante. Alemania es un gran actor, tenemos una gran responsabilidad y ahora mismo todos los actores no están a la altura de esa responsabilidad", dijo Neubauer.

Un reciente informe del panel climático de la ONU afirma que el calentamiento global está peligrosamente cerca de quedar fuera de control.

Durante su año sabático, que se tomó para defender su causa a tiempo completo, Thunberg pronunció un discurso https://www.youtube.com/watch?v=u9KxE4Kv9A8 ante los líderes mundiales en una Cumbre de Acción Climática de la ONU.

(Reporte de Philip O'Connor; escrito por Anna Ringstrom; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)