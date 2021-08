Gobiernos privan a aerolíneas de efectivo vital durante pandemia

(Bloomberg) -- Se adeuda a las aerolíneas casi US$1.000 millones entre 20 países mientras los Gobiernos buscan aferrarse a la moneda fuerte, privando a la industria de efectivo vital en un momento en que los viajes han sido fuertemente impactados por la crisis del coronavirus.

Cifras publicadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) muestran que Venezuela retiene actualmente otros US$4.000 millones que llevan años pendientes y que podrían perderse permanentemente para los operadores.

Líbano, Bangladesh, Nigeria y Zimbabue son los peores infractores entre otros Estados, y representan el 60% del déficit de US$963 millones, según la IATA. Si bien el total es menor que en años anteriores, es mayor como proporción de las ventas generales después de que la pandemia limitara los vuelos.

“Las aerolíneas no podrán proporcionar una conectividad confiable si no pueden depender de los ingresos locales para respaldar las operaciones”, dijo el director general de la IATA, Willie Walsh, en un comunicado . “Ahora no es el momento de marcar un autogol poniendo en riesgo la conectividad aérea vital”.

Si bien las remesas bloqueadas han afectado la aviación durante años, surgieron como un problema importante en 2013 cuando Venezuela endureció los controles de divisas, lo que llevó a varias aerolíneas a cancelar o reducir los vuelos allí. Angola adeudaba casi US$500 millones en 2018 en medio de una persistente escasez de reservas en moneda extranjera, antes de que la IATA negociara una liberación de fondos.

Los problemas actuales en Líbano, que debe US$176 millones, surgieron con una crisis económica que comenzó en 2019 y se ha visto agravada por el covid-19 y una explosión mortal que impactó a Beirut el año pasado.

La IATA dice que ha habido avances en la reducción de fondos bloqueados en Bangladesh y Zimbabue, que deben cada uno a aerolíneas alrededor de US$145 millones. Eso es aproximadamente lo mismo que el monto pendiente en Nigeria, un país que eliminó un déficit anterior en 2018 antes de que se acumulara nuevamente el año pasado debido al virus y una caída asociada al precio del petróleo.

El grupo comercial de aerolíneas dijo que ya no incluye el déficit de Venezuela en su seguimiento.

Nota Original:Battered Airlines Owed Billions as Governments Withhold Cash (1)

