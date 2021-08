Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - FC Barcelona

Los 'leones' quieren rugir ante Memphis y el nuevo Barça



El Athletic Club recibe al FC Barcelona este sábado en San Mamés, en la segunda jornada de LaLiga Santander, en un duelo entre dos históricos con aire renovado, con 'leones' en el césped y en la grada para dar una particular bienvenida a Memphis Depay, el 'corazón de león' blaugrana que lidera la nueva era post Messi.



Habrá más de 10.000 'athleticzales' en San Mamés, que aunque poco, intentará rugir y aupar a los suyos ante un Barça que llega bien a la cita y que anhela presentar batalla. Hay ganas de fútbol en Bilbao, de ver mejorar a sus 'leones', y qué mejor que intentarlo ante un Barça todavía en estado de 'shock'.



¿Qué le falta al Athletic Club? Gol. Así lo reconoció el propio Marcelino García Toral en la previa, y pide a los suyos un esfuerzo extra para marcar, sí, pero sobre todo para defender mejor, encajar menos y necesitar menos goles. Pero a Iñaki Williams le pide su gente que dé un paso adelante.



Ante el Barça ha marcado, y con golazos incluidos que han valido puntos. Esta vez, otra opción para confirmarse, para reivindicarse aunque no haga falta. En un escenario inmejorable, en una segunda jornada con todo abierto, y algún foco puesto en él.



Ya no está Leo Messi en el Barça, que los acaparaba todos. Será el primer duelo sin el '10' en 'La Catedral', y el Athletic quiere aprovechar ese dolor de cabeza menos para buscar la victoria, los 3 puntos, y dejar atrás el cierto mal sabor de boca que dejó el empate inaugural en casa del Elche CF, sin goles.



Además, hay ganas de revancha por esa final de la Copa del Rey que se llevó el Barça por 0-4, en abril de este año. La última visita en Liga del Barça a San Mamés se saldó con 2-3, y más lejos que así la última victoria, por 1-0 en agosto de 2019 con golazo del 'Rey León' Aduriz en el 89'.



No está ya Aduriz, retirado. Y quizá le querría Marcelino, que no podrá contar con Yuri, Capa, De Marcos, Petxarroman y Yeray, baja por lesión, así que Lekue apunta a lateral derecho y Balenziaga al izquierdo. Tampoco está todavía Unai Simón, de vacaciones tras acudir a Euro 2020 y Juegos Olímpicos, y que sigue dejando la portería a Julen Agirrezabala.



En situación similar a la de Simón está Pedri, en el Barça, pero el canario sí ha empezado la temporada, jugará en San Mamés y gozará, entonces sí, de dos semanas de vacaciones. Así lo prometió públicamente un Ronald Koeman que acaba de cumplir un año como técnico blaugrana y quiere celebrarlo con victoria, y sumar 6 de 6 en la era 'post Messi'.



Pese a las bajas conocidas, desde el portero Marc-André Ter Stegen a Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé o Ansu Fati, no hay alarmas de última hora y, pese a alguna molestias en el gemelo, Gerard Piqué podrá estar en el césped de San Mamés.



Entre las caras nuevas no estará el Kun Agüero, lesionado hasta noviembre, pero sí Eric Garcia, que apunta a ser titular en el eje de la zaga pese a tener también un verano movido con la selección. Y, sobre todo, un Memphis Depay, 'corazón de león blaugrana' con su tatuaje enorme en la espalda del rey felino, que confía en rugir más fuerte que los anfitriones. Su inicio de año promete, habrá que ver si lo confirma.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATHLETIC CLUB: Agirrezabal; De Marcos, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.



FC BARCELONA: Neto; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Griezmann, Braithwaite y Memphis.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).



--ESTADIO: San Mamés.



--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.