Fútbol/Premier.- (Previa) El City quiere estrenarse y el Arsenal no puede temer al Chelsea

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Manchester City busca este fin de semana en la segunda jornada de la Premier sus primeros puntos, en un duelo el sábado ante el Norwich City, mientras que el Arsenal tendrá el duro reto de medirse al Chelsea en un derbi londinense que puede abrir heridas.



El vigente campeón no empezó bien la defensa del título con una derrota ante el Tottenham el pasado fin de semana. Los de Pep Guardiola, mientras suspiran por Harry Kane según todos los rumores, dejaron un estreno sin ritmo ni excesivo peligro más allá de los intentos de su nueva estrella Jack Grealish.



Los 'Spurs', tras las primeras pinceladas de Nuno Espírito Santo, visitan al Wolverhampton el domingo, pendientes del futuro de Kane y tras un paso en falso entre semana en su camino a la Conference League tras perder con el Pacos de Ferreira.



Por otro lado, el segundo partido puede hacer temblar al Arsenal, o al menos seguro a sus aficionados, después de su pobre primer encuentro ante el debutante en Premier Brentford. Los de Mikel Arteta, sin Aubameyang ni Lacazette porque no se encontraban bien, dieron continuidad a su mala pasada campaña.



Ante el campeón de Europa, un vecino dispuesto a hacer sangre, los 'gunners' tendrán que apretar los dientes para no sufrir un sonrojo de los que marcan la temporada. El Chelsea, con Romelu Lukaku como último refuerzo de lujo, ganó 3-0 al Crystal Palace en la primera jornada.



El estreno de la Premier no dejó ningún empate, con lo que hay 10 equipos que aspiran a un dos de dos. Entre ellos, el Manchester United está líder después de su goleada al Leeds y se medirá el domingo con el Southampton, o el Liverpool, que goleó al Norwich y abrirá el sábado ante el Burnley.



--PROGRAMA DE LA SEGUNDA JORNADA.



-Sábado 21.



Liverpool - Burnley.



Aston Villa - Newcastle United.



Crystal Palace - Brentford.



Leeds United - Everton.



Manchester City - Norwich City.



Brighton - Watford.



-Domingo 22.



Southampton - Manchester United.



Wolverhampton - Tottenham.



Arsenal - Chelsea.



-Lunes 23.



West Ham United - Leicester City.