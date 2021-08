Fútbol.- Martin Odegaard ficha por el Arsenal tras su exitosa cesión

20-08-2021 El jugador noruego Martin Odegaard ficha por el Arsenal de la Premier League, procedente del Real Madrid CF DEPORTES ARSENAL FC



El noruego abandona definitivamente el Real Madrid sin llegar a cuajar



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El jugador noruego Martin Odegaard se incorpora definitivamente al Arsenal de la Premier League inglesa, tras la cesión en la última mitad de la pasada temporada, tras el acuerdo alcanzado entre el club londinense y el Real Madrid, que se desprende definitivamente del mediapunta.



"Martin Odegaard se ha unido a nosotros en un fichaje permanente procedente del Real Madrid. El internacional noruego se reincorpora después de pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido con nosotros, tiempo en el que jugó 20 partidos", confirmó el Arsenal.



Odegaard lucirá el dorsal número '8' en el club 'gunner' pero no podrá debutar todavía. "El traspaso está sujeto a la finalización de los procesos regulatorios y los requisitos de la visa. Martin no estará disponible para el partido del domingo con el Chelsea", apuntó la entidad.



El mediapunta ofensivo, capaz de jugar en ambos extremos, disputó 14 partidos en la Premier League con 1 gol, ante el Tottenham Hotspur, y 2 asistencias, además de 6 partidos de Liga Europa con otro gol incluido, en una cesión de seis meses. Ahora, llega para quedarse en el Emirates Stadium.



Por su parte, el Real Madrid CF se despidió del jugador, que fichó de muy joven y tras no llegar a explotar vestido de blanco, con únicamente 11 partidos oficiales. "Nuestro club le agradece su profesionalidad y su comportamiento ejemplar durante el tiempo que ha formado parte del Real Madrid", manifestó el club español.



"Asimismo, quiere mostrar todo su cariño a él y a su familia y le desea mucha suerte en esta nueva etapa", le desearon a un Odegaard que llegó a Madrid en enero de 2015 y vivió una serie de cesiones al Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad y Arsenal.