Fútbol.- Fran Escribá: "El Atlético tiene la mejor plantilla de la Liga"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Elche, Fran Escribá, elogió este viernes a su rival del domingo, un Atlético de Madrid que "tiene la mejor plantilla de la Liga", y confió en que su equipo de una buena versión en la segunda jornada liguera en el Wanda Metropolitano.



"Es el campeón, tiene la mejor plantilla que hay en nuestra Liga, la más completa, le permite presentar un equipo muy fuerte a pesar de que pueda tener alguna baja. Son muchos años con el mismo entrenador, con más riqueza táctica que en años anteriores. La dificultad es máxima pero vamos con la máxima ambición", dijo en rueda de prensa.



El preparador del equipo ilicitano fue preguntado mucho por el refuerzo de Darío Benedetto y por los que están por venir. "Llega en perfectas condiciones, estaba participando con su equipo. Es un delantero distinto, teniendo buen físico, es inteligente para buscar sus espacios, intuye dónde van a ir los balones. Es un futbolista reconocido y con una gran trayectoria", apuntó.



"Tiene buen carácter, le había conocido el año pasado por la amistad que tiene con el club. Tiene un trato estupendo, no es solo una virtud en él sino en el grupo. Tengo reuniones casi todos los días. Sé que el club está trabajando en las incorporaciones, las dificultades son grandes. Estoy convencido de que va a venir algún jugador más. De medio campo hacia delante es donde necesitamos un poco reforzar la plantilla", añadió.



Después del empate sin goles ante el Athletic Club en la primera jornada, Escribá reconoció que ante el Atlético tendrán que dar un paso más. "Es inevitable que te generen alguna ocasiones, pero fuimos un equipo fuerte. No significa nada con respecto al próximo partido. Hay que controlar algo más el juego para no sufrir", terminó.