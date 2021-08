Fútbol.- El Ajax homenajea a Bob Marley en su tercera equipación

20-08-2021 El Ajax homenajea a Bob Marley en su tercera equipación. El Ajax de Ámsterdam ha presentado este viernes de forma oficial su tercera equipación, una camiseta que homenajea a la leyenda del reggae Bob Marley y su icónica canción "Three Little Birds", que suena habitualmente en el Johan Cruyff Stadium. DEPORTES AJAX.NL



El tributo del club neerlandés al mítico cantante jamaicano, cuyo hijo Ky-Mani estuvo cantando esta canción hace dos temporadas en el feudo del Ajax, se ha traducido en una camiseta negra con las líneas en tres colores: amarillo, verde y rojo, los mismos que se utilizan para diferenciar las tres cruces que son símbolo de la ciudad.



"Esta equipación es un homenaje a los aficionados del Ajax y a su amor compartido por la leyenda del reggae Bob Marley y su icónica canción 'Three Little Birds'", indicó el Ajax, que ha vendido todas las camisetas en apenas media hora.



La camiseta está disponible a partir de 70 euros en talla para niños y adultos, según ha informado el club neerlandés. El Ajax ha explicado que la camiseta homenaje a Bob Marley -gran aficionado al fútbol- también se puede reservar en la tienda 'online' del Ajax.