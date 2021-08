FDA daría aprobación total a vacuna Pfizer la próxima semana

(Bloomberg) -- La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está preparada para aprobar por completo la vacuna contra el coronavirus de Pfizer Inc. a principios de la próxima semana, en tanto que el Gobierno del presidente Joe Biden intenta atraer a más estadounidenses para que se pongan la vacuna.

La aprobación probablemente se producirá el lunes o martes, según un funcionario familiarizado con los planes que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio. La vacuna de Pfizer se ha administrado en EE.UU. con base en una autorización de emergencia.

La Casa Blanca remitió las preguntas a la FDA, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La noticia fue informada por primera vez por Politico.

Biden ha solicitado anteriormente la aprobación debido a que cree que esta despejará las dudas sobre la inmunización y sentará una base más firme para que las empresas y las escuelas exijan las vacunas, dijeron funcionarios familiarizados con su pensamiento.

“Mi petición es para aquellos que no están vacunados: considérenlo”, dijo Biden a principios de este mes. “Si Dios quiere, la FDA anunciará en un plazo razonable que esta vacuna es totalmente segura”.

Biden aún no ha designado a un director permanente de la FDA. La Administración ha decidido en privado no nombrar a la comisionada interina, Janet Woodcock, dijeron personas familiarizadas con los planes.

Nota Original:Pfizer Covid Vaccine Poised to Get Full FDA Approval Next Week

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.