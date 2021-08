Escribá: “El Atlético tiene la mejor plantilla de nuestra Liga”

El entrenador del Elche, Fran Escribá. EFE / Manuel Lorenzo

Elche (Alicante), 20 ago (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, afirmó este viernes que el Atlético de Madrid, próximo rival del conjunto ilicitano, tiene la mejor plantilla de la competición española, por lo que lo consideró claro favorito para revalidar el título.

“Barcelona, Real Madrid y Sevilla pueden presentar un once de nivel similar y ahí se puede discutir, pero en cuanto a la confección de la plantilla, la más completa es la del Atlético y eso en una competición larga y dura es una ventaja”, dijo el preparador valenciano en rueda de prensa.

Escribá recordó que el conjunto madrileño, además, suma un año más de trabajo con su entrenador, por lo que cuenta con “mayor riqueza táctica”, por lo que calificó el partido de “dificultad máxima”, si bien precisó que el Elche viajará con la “ambición de intentar ganar”.

El técnico del Elche confirmó la presencia en la convocatoria del último fichaje, el delantero argentino Darío Benedetto, al que ha visto “en perfectas condiciones” tras los primeros entrenamientos.

“Es un delantero distinto. Tenemos tres de calidad, pero son más de contacto y físicos. Él es un tipo distinto, más de buscar espacios. Es un futbolista reconocido y con una gran trayectoria que nos va a aportar muchísimo”, añadió el entrenador, quien dijo que no tiene en cuenta que su nuevo jugador es propietario de la entidad.

“Ni he pensado en eso, ni sé si tiene muchas o pocas acciones. Viene como futbolista y lo vamos a mirar de esa única forma”, explicó Escribá, quien confió en romper la pésima estadística del Elche en su visita al Atlético.

“Ganar a los grandes no es fácil. La ventaja de esta estadística es que estás más cerca de romperla. De cada diez partidos se suele ganar uno, pues pensemos que puede ser éste”, argumentó.

El técnico se mostró convencido de que llegarán más fichajes antes del cierre del mercado y reiteró que es de “medio campo hacia adelante” la zona en la que el Elche debe reforzarse.

Por último, Escribá anunció la recuperación del centrocampista canterano Jony Álamo, con el que cuenta para el primer equipo y que podría estar en la convocatoria ante el Atlético. EFE