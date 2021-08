El uruguayo García busca estirar la campaña perfecta de Marathón

En la imagen un registro del entrenador uruguayo Martin el "Tato" García, director técnico del club hondureño de fútbol Marathón, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 20 ago (EFE).- El Marathón, que dirige el uruguayo Martín García, buscará alargar por cuarta fecha seguida su campaña perfecta en el torneo Apertura hondureño en la visita de este sábado al Vida, mientras que el Motagua apostará por no perderle el rastro cuando se mida en el clásico nacional con el Olimpia.

El equipo que dirige Martín García lidera el torneo con nueve puntos, producto de una cosecha de tres triunfos, con nueve goles a favor y dos en contra.

El Vida, su rival de turno, saldrá resuelto a cortar con la cadena de empates, tres en igual número de salidas, que lo tienen en la séptima casilla.

El Real España, con el mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez en el banquillo, de local medirá fuerzas con Real Sociedad.

Con un juego pendiente, el Real España es cuarto en la tabla con cuatro enteros, superando al Real Social, que con la misma cosecha, pero con un partido más, ocupa la sexta posición.

El Universidad Pedagógica, que ocupa la quinta casilla con cuatro enteros, visitará al Platense, que ha caído a la novena con uno.

En el cuarto partido del sábado, el Honduras Progreso será anfitrión del Victoria, que tiene un partido menos.

El Honduras Progreso es octavo en la clasificación con un punto, en tanto que el Victoria todavía no suma y es último en la tabla.

La mayor atracción de la jornada será el domingo, cuando se enfrentarán el Motagua y el Olimpia, los dos mejores equipos hondureños, ambos de Tegucigalpa y los que más títulos han ganado.

El Motagua, que dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez y es segundo con seis puntos, buscará sacudirse del Olimpia, cuyo técnico es el argentino Pedro Troglio.

Los dirigidos por Diego Vázquez, segundos en el torneo, buscarán el triunfo ante el Olimpia, contra el que perdieron la final del Apertura, en mayo.

El Olimpia, que es tercero con cinco puntos, aunque un triunfo no le ajustaría para alcanzar al Marathón, apostará por bajar al Motagua de la segunda posición.

El Motagua no solo busca derrotar al Olimpia, sino que también espera que pierda el Marathón, para darle alcance al rival con el que ha perdido su primer juego.