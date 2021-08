El proyecto del Nou Palau Blaugrana está parado desde noviembre de 2019

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, da una rueda de prensa para explicar los resultados de la due diligence que encargó cuando tomó posesión del cargo, este lunes, en el Auditorio 1899 del Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alejandro García

Barcelona, 20 ago (EFE).- El proyecto del Nou Palau Blaugrana, la segunda obra más importante del Espai Barça, está parado desde noviembre de 2019 y su coste final podría ascender de los 92 millones de euros presupuestados a los 250, y no solo por culpa de la ampliación de 12.000 a 15.000 espectadores que anunció Joan Laporta esta semana.

"Desde noviembre de 2019 ha quedado todo congelado y ni el equipo de arquitectura ha trabajado en ello desde entonces. No se ha movido nada internamente", informa a EFE una fuente conocedora de primera mano del proyecto.

Y añade: "El incremento hasta los 250 millones de euros no es solo por culpa de la ampliación del aforo, es lo que cuesta un pabellón de estas características. Únicamente hay que mirar otros edificios similares, como el del Casal España Arena de Valencia (tendrá un coste aproximado de 220 millones), para darse cuenta. Y, además, el Nou Palau Blaugrana tiene un segundo pabellón y una pista de hielo".

La cifra de 250 millones ya era un secreto a voces en el club durante el mandato de Josep Maria Bartomeu y la junta de Laporta también la conoció poco después de coger las riendas del Barcelona.

El proceso de construcción del Nou Palau Blaugrana aún debe pasar por varias fases burocráticas que lo alargarían hasta como mínimo los tres años si todo fuese viento en popa, pero nada más lejos de la realidad.

De hecho, ahora mismo no hay financiación para sacarlo adelante y el 7 de mayo se deshizo el departamento del club encargado exclusivamente del Nou Palau Blaugrana. Además, la remodelación del Camp Nou siempre tendrá prioridad respecto a la construcción del nuevo pabellón para las secciones azulgranas.

El Espai Barça está en plena fase de replanteamiento, tal como anunció Laporta esta semana, y su coste podría llegar a doblar la cifra que se aprobó en el referéndum del 2014, cuando los socios votaron a favor de un proyecto que entonces tenía un precio de 600 millones de euros.

Este ahora ya se situaría entre los 1.200 y los 1.250 millones, según explicó el diario ARA, a causa de las modificaciones que está haciendo la nueva junta directiva y de que "está infravalorado en muchas partidas", como dijo el mismo Laporta en la rueda de prensa del lunes para hacer públicas las conclusiones de la 'due diligence'. La última tasación de la junta de Bartomeu había sido de 815 millones.

Por eso, el Barça, según su presidente, se encuentra "rehaciendo el proyecto para que sea viable y sostenible económicamente y afecte lo mínimo posible a los abonados". La intención es presentar la financiación en la Asamblea de Compromisarios de setiembre, que se consiga la aprobación del proyecto a inicios de 2022 y que las obras puedan empezar en el verano del mismo año.

El ARA también informó de que, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el Barça, desde el club no se teme por la financiación del Espai Barça porque el fondo de inversión Goldman Sachs, que ya llegó a un acuerdo a punto de firma con la junta de Bartomeu para dar un crédito de 815 millones, estaría dispuesto a alcanzar los 1.200.

Además, habría como mínimo otros cinco fondos de inversión interesados en este proyecto. El contrato sería con una financiación para 30 años, con cinco de carencia mientras se hacen las obras, y un interés fijo.

El 10 de mayo, la nueva junta de Laporta destituyó de sus cargos por presuntas irregularidades a William T. Mannarelli, director del área patrimonial y del Espai Barça, y desde entonces el nuevo director del proyecto es Ramón Ramírez Llorente.

Laporta dijo el lunes que la 'due diligence' había sacado a la luz que el club se había "saltado los controles internos en el Espai Barça de la misma manera que había sucedido en el denominado 'Barçagate'". EFE pudo saber que hay denuncias internas de trabajadores de la entidad azulgrana por este motivo.

Sergi Escudero