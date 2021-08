El Presidente tunecino promete anunciar el jefe de Gobierno en los próximos días

El presidente de Túnez, Kais Saied. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Túnez, 19 ago (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, declaró hoy que informará en los próximos días de la composición del nuevo Gobierno, el tercero en el último año, un anuncio que se espera desde que el pasado 25 de julio declarase el Estado de excepción y se hiciera con plenos poderes ejecutivos y judiciales.

En una reunión junto a los encargados interinos de los ministerios de Economía y Asuntos Sociales, el presidente se defendió de las acusaciones de autoritarismo al preguntar "¿cómo se puede llevar a cabo un golpe de Estado recurriendo a la constitución?".

En cuanto a la hoja de ruta, reclamada por la mayoría de partidos políticos y organismos nacionales como la central sindical UGTT o la patronal (UTICA), Said insistió en que "la única hoja de ruta que emprenderá es la de la voluntad del pueblo".

"Hay que poner fin a la pandemia política que golpea Túnez", denunció el jefe del Estado, que criticó la liberación de supuestos implicados en casos de corrupción e instó a la justicia a "asumir sus responsabilidades".

Un día antes, el dignatario anunció una decena de nombramientos de altos cargos del ministerio del Interior, incluidos los directores generales de la Seguridad Nacional, servicios especiales y del Centro de Seguridad de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

El pasado 25 de julio el presidente anunció el cese del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria "para recuperar la paz social".

Esa decisión fue calificada por el partido islamista Ennahda, principal fuerza política, de "golpe de Estado" mientras que otras formaciones consideran que se trata de una "rectificación" del proceso democrático.

Desde entonces, los partidos políticos insisten en la necesidad de una hoja de ruta con un calendario de objetivos a seguir durante la próxima etapa, así como acelerar la nominación del primer ministro, que, según la prensa local, podría ocupar el actual gobernador del Banco Central, Marouane El Abassi, o el exministro del Interior y antiguo responsable de su campaña electoral, Taoufik Charfeddine.

Said defendió hacer uso del artículo 80 de la Constitución que le permite decretar el estado de excepción en caso de un "peligro inminente" aunque necesita el aval del Tribunal Constitucional -pendiente de creación desde 2015- para prolongar más allá del mes previsto por la ley. Sin embargo, ya ha adelantado que podrá prorrogar estas medidas a través de un simple decreto presidencial.

En las últimas semanas, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares, como la prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios, contra varios magistrados, hombres de negocios y diputados. Además, al menos dos parlamentarios han sido convocados por la justicia militar.