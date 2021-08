El novelista Santiago Roncagliolo cuestiona la formación educativa de la clase política de Perú

En la imagen un registro del escritor peruano Santiago Roncagliolo, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Ciudad de Panamá, 19 ago (EFE).- El escritor peruano Santiago Roncagliolo afirmó que el nivel de educación básica de la clase política de su país natal es "penoso" y lo puede conducir a ser un Estado fallido.

Roncagliolo, que participa en la XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2021) que arrancó este jueves y tiene a EE.UU como país invitado, destacó en ese sentido que no cree que "el problema peruano sea ideológico. Creo que casi es de alfabetización".

Para ilustrar su afirmación, el autor de la novela "Líbranos del mal" (Seix Barral, 2021) se refiere a la gestión de los funcionarios de la izquierda gobernante que, resaltó, declaran que "bajarán el precio del dólar con una reunión de políticos", mientras que otros dicen que "decenas de víctimas del terrorismo fueron un invento de la CIA".

En una entrevista con Efe, agregó que también están los funcionarios que estiman que "no hay que informar sobre los problemas económicos porque la población se puede deprimir".

Roncagliolo (Lima, 1975), quien actualmente vive en Cataluña, fue más allá y manifestó que "a la vez, los líderes de derecha culpan de la crisis política a Netflix, difunden rumores sobre las vacunas (anticovid) o declaran que leer produce Alzheimer".

Esto lo lleva a concluir que "el nivel de educación básica de toda la clase política (peruana) es penoso. Si se mantiene, no conducirá a una dictadura o a un gobierno liberal, sino directamente a un estado fallido".

El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta su primera gran crisis con la renuncia este martes de su canciller, Héctor Béjar, quien estuvo 19 días en el cargo, tras hacerse públicas unas antiguas declaraciones donde asegura que "el terrorismo en el Perú lo inició la Armada".

La renuncia de Béjar, sociólogo y exguerrillero, de 85 años, se produce a menos de diez días de que el nuevo Ejecutivo acuda al Parlamento para solicitar el voto de confianza, previsto para el 26 de agosto.

Las críticas en su contra se recrudecieron desde el pasado domingo, cuando se difundieron unas declaraciones en las que afirmaba que "el terrorismo en el Perú lo inició la Marina".

"Eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA", sostuvo el sociólogo.

LOS TALIBANES EN AFGANISTÁN

Roncagliolo, dramaturgo, guionista, periodista y ganador del Premio Alfaguara 2006 por "Abril rojo", lamenta el regreso de los Talibanes y lo que esto conlleva en la situación de las mujeres afganas, que ha sido, dijo, "igual de espantosa" durante los 20 años que el grupo islamista estuvo alejado el poder.

Destacó en ese sentido que "es hipócrita ignorarlas durante dos décadas y fingir de repente que te preocupan. Durante ese tiempo, además, gobiernos afganos corruptos sostenidos por un invasor extranjero han permitido abusos de todo tipo contra los derechos humanos. ¿Eso no estaba mal?".

"Espero que la presión de la opinión pública internacional sirva para que el gobierno talibán respete a las mujeres. Pero para eso, será necesario que no se nos olvide cuando venga la siguiente noticia de algún otro lugar", agregó.

El escritor peruano presentará en la FIL de Panamá su novela "Y líbranos del mal", en la que se adentra desde la ficción en una perturbadora trama de abuso sexual en una congregación religiosa basada en un caso real ocurrido en su Perú natal, dijo a Efe el novelista.

La XVII FIL 2021 de desarrollará hasta el próximo domingo bajo modalidad semipresencial, con la participación de autores de Estados Unidos, España, México, Perú, Ecuador, Colombia y Cuba.