El Mineiro intentará ampliar su ventaja como líder en su visita al Fluminense

En la imagen, jugadores del Atlético Mineiro celebran un gol. EFE/Ricardo Maldonado/Pool/Archivo

Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- El Atlético Mineiro buscará ampliar su ventaja como líder del Campeonato Brasileño en la visita que hará el lunes en Río de Janeiro a un Fluminense debilitado por la mala racha que le acompaña en la Liga y su reciente eliminación de la Libertadores.

El Galo lidera la clasificación de la Liga en Brasil con 37 puntos, seguido del Palmeiras, con 32; y del Fortaleza (31), que se ubica en la tercera casilla. El Fluminense está en la décima quinta posición con 17 puntos.

Para el partido por la décima séptima jornada de la liga, que se jugará en el estadio de San Januario de la capital fluminense, el entrenador Cuca deberá mantener a casi a todos los titulares del Mineiro, con el retorno del argentino Nacho Fernández y el posible descanso de Hulk.

El que no entrará aún a la cancha será el delantero hispano-brasileño Diego Costa (ex Atlético de Madrid), recién anunciado como refuerzo del club de Belo Horizonte y quien por primera vez actuará profesionalmente fuera de Europa.

El Fluminense, que fue goleado por el Internacional (4-0) en su último encuentro del torneo, buscará ganarle en casa al Galo con Fred y Luiz Henrique en la artillería, y André, Martinelli, Wellington y Nenê en el centro de la cancha.

El domingo, el Palmeiras dirigido por el portugués Abel Ferreira, intentará reducir la ventaja del Mineiro cuando reciba al Cuiabá, que con 17 enteros y en la décima sexta posición, amenaza con volver a la zona de descenso.

En la visita que el Fortaleza hará al Juventude, el equipo de Río Grande do Sul, que está en la duodécima posición con 19 enteros, el tricolor de Ceará no contará con Pikachu, su jugador estrella, quien no podrá entrar en la cancha por suspensión.

El lunes, el Bragantino, cuarto en la clasificación, llegará confiado al encuentro con el América Mineiro por la buena racha que le acompaña en la Liga y por haber clasificado, por primera vez, a una semifinal de un torneo internacional, tras vencer por 1-0 al Rosario Central por la Copa Sudamericana.

No obstante, en la décima quinta posición y con 15 unidades, el América intentará dominar en casa al equipo de Sao Paulo que no tendrá a Raúl, por lesión, ni a Helinho, suspendido por faltas.

El Flamengo, del técnico Renato Gaúcho y vigente campeón brasileño, no tendrá a buena parte de sus titulares en la visita que realizará a Ceará este fin de semana, algo que podrá ser aprovechado por el equipo de Fortaleza, que busca avanzar en la tabla de clasificación, donde se ubica en la octava posición con 23 enteros.

El club carioca, que se ubica en el quinto lugar con 27 puntos y clasificó a la semifinal de la Libertadores tras golear por 5-1 al Olimpia paraguayo, no podrá contar con Bruno Henrique y William Arao, ambos suspendidos.

Gustavo Henrique y Thiago Maia dieron positivos por covid y tampoco podrán ser alineados, así como Rodrigo Caio y René están en recuperación muscular.

- Partidos de la décimo séptima jornada:

. Sábado: Atlético Goiainense-Chapecoense; Gremio-Bahia; Juventude-Fortaleza y Palmeiras-Cuiabá.

. Domingo: Ceará-Flamengo; Athletico Paranaense-Corinthians; Santos-Internacional y Sport-Sao Paulo.

. Lunes: Fluminense-Atlético Mineiro y América Mineiro-Bragantino.