El Gobierno argentino se reúne en pleno tras un escándalo y en plena campaña

En la imagen un registro del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió este vienes con todo su gabinete de ministros para evaluar la gestión y analizar los pasos a seguir, un encuentro que se produce en plena campaña para las primarias legislativas y tras el escándalo por las fotos del cumpleaños de la primera dama.

"El sentido de la reunión fue dar lineamientos políticos de gestión", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al finalizar la reunión en la sede del Ejecutivo argentino.

Según Cafiero, en el encuentro también se hizo una evaluación de los programas de Gobierno puestos en marcha el año pasado ante la irrupción de la pandemia de covid-19 y se analizó el impacto de las medidas para promover la recuperación económica.

Asimismo, se dialogó sobre las "prioridades" que se incluirán en el proyecto de Presupuesto 2022, que será presentado en septiembre.

"Será el Presupuesto de la postpandmia y tiene que fijar con más contundencia la recuperación económica que venimos sosteniendo durante este año", dijo Cafiero.

Por otra parte, el jefe de Gabinete señaló que la gestión "no se detiene" en este tiempo de campaña de cara a las primarias del próximo 12 de septiembre, aunque aseguró que se respetarán las leyes que prohíben en estas semanas que el Ejecutivo haga publicidad de los actos de gobierno.

ESCÁNDALO POLÍTICO

La reunión de Gabinete se realizó a una semana de que estallara un escándalo tras la publicación de fotos que muestran a una decena de personas, entre ellas Alberto Fernández, celebrando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.

Las fotos fueron tomadas en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, en julio de 2020, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones sanitarias por la pandemia, entre ellas la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.

El mandatario enfrenta en la Justicia una denuncia por la presunta violación de las restricciones sanitarias y por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Aunque la denuncia fue presentada el 28 de julio pasado por dos militantes opositores cuando se difundió el registro de visitas a la residencia presidencial durante la estricta cuarentena que regía en 2020, fue ampliada luego de que se filtraran las fotos del cumpleaños de la primera dama.

Consultado sobre este tema, Cafiero dijo este viernes que el presidente "todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho".

MACRI CRITICA LA "FIESTA VIP"

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) también se refirió este viernes al escándalo de la celebración en Olivos y pidió a los ciudadanos votar en las primarias de septiembre y las legislativas de noviembre para "decirle basta al atropello y la mentira".

"Hay que parar con la mentira, como las mentiras que dijeron alrededor de la fiesta VIP de cumpleaños que hicieron en Olivos. Con la mentira no se construye" dijo Macri en declaraciones al canal Todo Noticias, antes de participar en un acto de campaña del frente opositor Juntos por el Cambio.