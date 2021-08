El drama de Toñi Moreno a escasas horas del estreno de su nuevo programa, "Viva el verano"

11-05-2018 Toñi Moreno, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Esta noche Toñi Moreno estrena en Telecinco 'Viva el verano', un especial de 'Viva la vida' que la cadena ofrece en sustitución de las reposiciones de 'Viernes deluxe' con los que Mediaset no ha cosechado la audiencia habitual del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Por ello, y para recuperar el liderazgo de las noches de los viernes, la presentadora gaditana y algunos de los colaboradores habituales del programa estrella de los fines de semana en Mediaset, desembarcan en el prime time dispuestos a entretener al público con una esperadísima entrevista a José Ortega Cano - uno de los personajes más buscados en los últimos tiempos - además de comentar las noticias de última hora sobre el mundo del corazón.



Una gran oportunidad para Toñi Moreno - que está sustituyendo con gran éxito a Emma García durante sus vacaciones estivales - que, sin embargo, ha visto como el día comenzaba de la peor manera posible... Con una afonía que, entre incrédula y afectada, la presentadora ha desvelado a sus seguidores en Instagram.



A través de una historia que ha compartido esta misma mañana desde la cama y recién levantada, Toñi ha anunciado el drama que vive a escasas horas del estreno de 'Viva la vida'. Un programa que le hace especial ilusión y que ahora ve peligrar por una ronquera evidente provocada por "los aires acondicionados. Me he hecho la prueba del Covid, los antígenos... y estoy estupenda, lo que tengo es un constipado".



Desesperada porque "esta noche tengo que llevar la voz perfecta", la presentadora ha pedido ayuda a sus seguidores, a los que ha pedido ayuda para acabar con una afonía que podría dar al traste con su gran oportunidad. Minutos después y gracias a los consejos de sus incondicionales, Toñi ha tomado el siempre efectivo brebaje de miel con limón, uno de los mejores remedios naturales para curar la garganta. En pocas horas descubriremos si ha surtido efecto y la voz de la gaditana vuelve a ser la misma de siempre.