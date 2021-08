El 41,46 % de la población en Ecuador está vacunada contra la covid-19

Una persona recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 19 ago (EFE).- El 41,46% de la población en Ecuador, de más de 17 millones de habitantes, está vacunada y este mes de agosto se redujo en 40 puntos la ocupación de camas hospitalarias a nivel nacional, informó este jueves el Gobierno ecuatoriano.

En un comunicado la Secretaría General de Comunicación precisó que estos datos del Ministerio de Salud Pública inciden en la reducción de la mortalidad.

Actualmente se registra un promedio del 30 % de ocupación, frente al 75 % registrado en julio pasado, conforme a datos del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En paralelo, la ocupación de camas uci pasó del 77 % en promedio en todo el país en agosto respecto al 80 % de julio.

Estos indicadores evidencian que la tasa de mortalidad por el coronavirus ha llegado al punto más bajo desde el inicio de la pandemia, con 61 defunciones al 18 de agosto de 2021, frente a los 1.134 fallecimientos reportados en abril de 2020, conforme a las cifras de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Por primera vez desde que se inició la pandemia por covid-19 el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, el primero que se estableció como centinela de Ecuador, no registró pacientes con la enfermedad, informaron este jueves las autoridades.

"Luego de 18 meses de lucha constante, por primera vez no hubo pacientes covid-19. Los resultados del Plan de Vacunación 9/100 se hacen evidentes", escribió en Twitter la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón.

Este jueves es una jornada inédita desde que el 29 de febrero de 2020 se reportara el primer contagio en esa ciudad, puesto que no se registraron pacientes con covid-19 ni en las salas de emergencia, ni en el área de hospitalización de ese hospital neurálgico de Guayaquil.

Ecuador registró el miércoles 897 nuevos casos de covid-19 y alcanzó un acumulado de 496.642 contagios durante la pandemia, según los datos oficiales.

La cifra de muertos confirmados aumentó en 23 respecto al registro anterior, con lo que llegó a los 22.572 acumulados en la pandemia, a los que se suman 9.464 fallecidos probables, alcanzando un total de 32.036 defunciones.