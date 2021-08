EEUU está comprometido con evacuar a refugiados afganos: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar firmemente comprometido con la evacuación tanto de los estadounidenses como de los aliados afganos tras la toma del poder de los talibanes que sumió a Kabul en un violento caos.

Biden, en declaraciones a los periodistas el viernes después de un discurso desde la Casa Blanca, dijo que movilizaría “todos los recursos necesarios” para evacuar a los estadounidenses y confirmó que estaba haciendo la misma promesa a los solicitantes de asilo afganos.

“Permítanme ser claro: cualquier estadounidense que quiera volver a casa, lo traeremos a casa”, dijo Biden. Los aliados afganos que ayudaron a EE.UU. son “igualmente importantes, casi” tanto como aquellos ciudadanos estadounidenses que buscan salir de allí, agregó.

El viernes, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, recibieron información de su equipo de seguridad nacional, en medio de críticas cada vez más profundas sobre el manejo de la Administración de la retirada del país y el caos afuera del aeropuerto de Kabul.

A pesar de que la Administración señaló que había asegurado el paso seguro de los talibanes para aquellos que buscaban irse, han habido informes de violencia. Las multitudes afuera del aeropuerto han incitado a algunos legisladores estadounidenses a criticar el esfuerzo de procesamiento de visas de EE.UU.

“Dejamos en claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente”, dijo Biden.

El presidente dijo que tenía entendido que a las personas con pasaportes estadounidenses se les permitía pasar por los puntos de control de los talibanes, pero dijo que EE.UU. “haría todo lo que sea necesario” para que los estadounidenses puedan salir del país.

Sin embargo, también reconoció que era poco probable que las tropas estadounidenses expandieran el perímetro alrededor del aeropuerto, y que una aglomeración de refugiados alrededor de la instalación podría dificultar el paso de los estadounidenses.

Biden también dijo que no podía “prometer cuál será el resultado final”. Además, dijo que EE.UU. actualmente no sabe cuántos ciudadanos estadounidenses que buscan irse permanecen en el país, aunque agregó que la Administración estaba trabajando para determinar ese número.

EE.UU. ha evacuado a aproximadamente 13.000 personas desde el 14 de agosto, incluidas 5.700 el jueves, y ha facilitado la salida de vuelos chárter adicionales. Biden ha dicho que las tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán hasta que todos los estadounidenses que busquen salir puedan hacerlo, incluso si la evacuación se extiende más allá de la fecha límite del 31 de agosto para que las tropas se retiren.

