De Paul apunta al once; Luis Suárez, a la suplencia

El centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Lemar (i) asiste al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Wanda en Majadahonda, este viernes. EFE/ Atleticodemadrid.com

Majadahonda (Madrid), 20 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya perfila su once titular contra el Elche con la novedad en el medio del campo de Rodrigo de Paul, con Geoffrey Kondogbia como central para suplir a Mario Hermoso y sin Luis Suárez, que repetiría suplencia, según las pruebas del viernes.

El portero Jan Oblak; los carrileros Marcos Llorente y Saúl Ñíguez; los centrales Stefan Savic y José María Giménez, además de Kondogbia; los centrocampistas Koke Resurrección y Thomas Lemar, y los delanteros Yannick Carrasco y Ángel Correa completan el probable once para el duelo del domingo en el estadio Wanda Metropolitano.

En la victoria por 1-2 contra el Celta en Balaídos de inicio en el banquillo, aunque luego entró al terreno de juego mediado en el segundo tiempo, este domingo surge ya el momento de Rodrigo De Paul, de su estreno en la titularidad y del principio del recorrido en las alineaciones que se le espera al fichaje principal de este verano.

Porque, tal y como se presupone, va a ser una pieza crucial en el esquema de Simeone a lo largo de la temporada, en cuanto asuma los mecanismos tácticos, tan exigentes, del bloque rojiblanco, con la complejidad que conlleva hacerse un hueco en el once en los primeros meses para cualquier fichaje y entrar en un bloque hecho, que fue campeón de LaLiga Santander hace apenas dos meses y medio.

Pero, a la segunda jornada, el centrocampista argentino ya tiene un sitio en el once, condicionado por la baja de Mario Hermoso y la duda de Felipe Monteiro (ya ha iniciado su incorporación al grupo después de dos meses de baja) en el centro de la defensa para armar la retaguardia dentro del 5-3-2, el sistema que más le convence a día de hoy al técnico, que ya maneja una alternativa: Kondogbia.

KONDOGBIA, DE CENTRAL POR LA SANCIÓN DE HERMOSO

Él aparece a día de hoy como el tercer central del Atlético contra el Elche, por el perfil izquierdo para reemplazar a Mario Hermoso, porque tanto en el centro como en la derecha son fijos José María Giménez y Stefan Savic, respectivamente; los dos centrales más fiables del equipo, también los que más tiempo llevan con Simeone.

El paso atrás de Kondogbia para suplir a Hermoso, aparte de promover la irrupción en la titularidad de Rodrigo de Paul como interior derecho, repone a Koke Resurrección como medio centro. El perfil izquierdo, a la vez, sostiene a Thomas Lemar, igual que no se prevén cambios en los carriles: Marcos Llorente y Saúl Ñíguez.

Ni en la delantera tampoco se intuyen variaciones. En las pruebas del técnico de este viernes, Yannick Carrasco y Ángel Correa, doble goleador en Balaídos, mantienen el protagonismo en el once, con Luis Suárez de nuevo en el banquillo, por segundo encuentro consecutivo, mientras concluye su pretemporada personal, como también Kieran Trippier y Renan Lodi. Ambos también apuntan a suplentes el domingo.

JOAO FÉLIX Y HERRERA, AÚN EN PROCESO DE RECUPERACIÓN

Además de la duda de si Felipe entra o no en la convocatoria y la baja de Mario Hermoso, por sanción por su expulsión el pasado domingo ante el Celta en Balaídos, está la ausencia de Joao Félix por segundo duelo seguido por la intervención en el tobillo derecho a la que fue sometido el pasado 2 de julio y de la que ya ultima su puesta a punto, aunque todavía no se ha sumado al trabajo en grupo.

Marcos Paulo, que se irá cedido al Famaliçao portugués (este jueves fue inscrito en LaLiga Santander como requisito indispensable para después ser cedido a otro club), tampoco estará ya disponible ante el Elche, al igual que Santiago Arias -lesionado- y Nehuén Pérez, una vez que ninguno de los dos está aún inscrito en el torneo, a la espera de resolver su futuro: si siguen o se marchan.

A la vez, Héctor Herrera es duda para el partido contra el Elche por unas molestias musculares en el pubis. El medio centro mexicano saltó este viernes al césped para hacer ejercicios al margen de sus compañeros, dentro de su proceso de recuperación, y en breve se espera que vuelva al grupo y a la competición con el Atlético, en el que ya está listo el portero Benjamin Lecomte, su último fichaje.

Iñaki Dufour