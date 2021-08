Cuba rechaza la nueva ronda de sanciones de EE.UU. contra sus militares

En la imagen un registro del Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien escribió en Twitter: "El Gobierno de EE.UU. carece de autoridad moral para penalizar a altos oficiales de las FAR y el Minint". EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes las nuevas sanciones de EE.UU. contra tres responsables militares y de seguridad de las Fuerzas Armadas (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint) por la represión de las protestas de julio en la isla.

"El Gobierno de EE.UU. carece de autoridad moral para penalizar a altos oficiales de las FAR y el Minint", escribió el canciller cubano en Twitter, en respuesta a la medida anunciada la víspera por el Departamento del Tesoro.

El titular aseguró en esa red social que Washington tiene un "persistente afán" de agredir a Cuba y de reforzar el embargo económico vigente desde hace casi seis décadas.

Los sancionados son el segundo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Roberto Legrá; el jefe del Ejército Central, el general de división Andrés Laureano González; y Abelardo Jiménez, un responsable del Ministerio del Interior.

EE.UU. alega que Cuba ha empleado a las fuerzas de seguridad para reprimir a "manifestantes pacíficos" desde el inicio de las protestas en julio de 2021.

El Tesoro recordó que Legrá es también jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR, que ordenó el despliegue de las Tropas de Prevención o "boinas rojas", una unidad de la policía militar, para aplacar las protestas.

Por su parte, EE.UU. acusa a Jiménez, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, de ser responsable del "tratamiento y disposición" de los presos en Cuba.

Como consecuencia de estas sanciones, todas las propiedades que los afectados tengan en EE.UU. quedan bloqueadas y se les prohíbe tener transacciones con personas en territorio estadounidense.

Es la cuarta vez que Washington castiga a militares cubanos en respuesta a las manifestaciones del mes pasado, tras las que la Administración del presidente Joe Biden ha endurecido su política hacia la isla.

Las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio se produjeron como reacción a la situación de extrema crisis económica y escasez generalizada por la que atraviesa Cuba.