Cuba.- Amnistía acusa al Gobierno de Cuba de reforzar la represión en aras de "una cultura del miedo"

La ONG añade seis nuevos presos de conciencia, entre ellos Luis Moreno Alcantara, José Daniel Ferrer y Maykel Castillo



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Amnistía Internacional ha actualizado este viernes su lista de presos de conciencia en Cuba para incluir los nombres de Luis Moreno Alcántara o José Daniel Ferrer, entre otros activistas a los que la ONG quiere reconocer como referentes frente a la "cultura del miedo" que atribuye al Gobierno de Miguel Díaz-Canel tras el aumento de la represión a mediados de julio.



La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha asegurado en un comunicado que las autoridades cubanas elevaron su nivel represivo frente a las recientes manifestaciones, "en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido".



Amnistía ha entrevistado a más de 30 personas entre el 15 de julio y el 19 de agosto para conocer de primera mano la situación de la isla, lo que le ha permitido constatar situaciones de vigilancia y arresto domiciliario, violaciones del debido proceso y detenciones sin comunicación, malos tratos por parte de las autoridades y un bloqueo de Internet, entre otros abusos.



"El cuadro de violaciones de Derechos Humanos que hemos documentado en las últimas semanas apunta a una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura del miedo que se tambaleó el 11 de julio", ha añadido la responsable de la ONG, que ha querido tener un "gesto simbólico" con la oposición.



"CIENTOS" DE PRESOS POLÍTICOS



Así, Amnistía ha incluido en su listado de presos políticos seis casos más, entre ellos el de Otero Alcántara, artista e impulsor del Movimiento San Isidro que ya ha sido considerado en otras tres ocasiones preso de conciencia. Fue detenido el 11 de julio bajo cargos que "no están claros" según la ONG.



Otro nombre es el de José Daniel Ferrer, responsable de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y retenido también desde que se disponía a sumarse a las protestas. Su paradero se desconoce --Amnistía considera que es víctima de "desaparición forzada"--, aunque un tribunal de La Habana ha dictaminado que debe cumplir cuatro años de cárcel por una presunta agresión en 2020, según el portal '14ymedio'.



También sería un preso político Maykel Castillo, un artista conocido por el apodo de 'El Osorbo' y coautor de la canción 'Patria y vida', himno de las movilizaciones desatadas en estos últimos meses contra el Gobierno. Fue detenido el 18 de mayo y permanece en una cárcel de Pinar del Río por cargos de "atentado", "resistencia", "evasión de presos o detenidos" y "desórdenes públicos".



Amnistía Internacional ha catalogado igualmente como presos de conciencia al periodista independiente Esteban Rodríguez, la activista Thais Mailén Franco, y el artista gráfico Hamlet Lavastida, aunque entiende que al margen de estas seis personas hay "cientos" que podrían entrar dentro de la misma categoría.



La organización ha reclamado la liberación "inmediata e incondicional" de todas aquellas personas detenidas "por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", así como el fin de la política de represión y la entrada al país de observadores internacionales. Amnistía remitió un escrito el 5 de agosto al régimen de Díaz-Canel, pero asegura que aún no ha recibido respuesta.