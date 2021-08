Chile abrirá fronteras "prontamente" ante la mejoría de la pandemia

Adultos de la tercera edad llegan por una dosis de refuerzo AztraZeneca, en un centro de vacunación contra la covid-19 en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Chile anunció este viernes que abrirá "prontamente" las fronteras a los turistas, cerradas desde el pasado abril, ante la continúa mejoría de la pandemia y el exitoso proceso de vacunación, gracias al cual casi el 84 % de la población objetivo ha recibido ya la pauta completa.

"Vamos a dar a conocer prontamente cómo iremos avanzando en el tema de las fronteras, pero queremos hacerlo paulatinamente, porque no queremos perder esta buena situación epidemiológica que tenemos", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

El cierre de fronteras, criticado por el sector turístico, fue total hasta el pasado 26 de julio, cuando el país empezó a permitir los viajes de nacionales y residentes extranjeros con la pauta de vacunación completa.

Actualmente, tanto turistas como no vacunados tienen prohibido salir o entrar a Chile, salvo que consigan un permiso excepcional para residir de manera permanente en el exterior, realizar labores fundamentales para el país, labores humanitarias o gestiones esenciales para su salud.

El protocolo establece que cualquiera que entre a Chile debe hacerlo con un PCR negativo, someterse a otro test en el aeropuerto capitalino y cumplir 10 días de cuarentena obligatoria en su domicilio o en una residencia sanitaria.

Después de una grave segunda ola que puso contra las cuerdas al sistema hospitalario entre marzo y junio, la pandemia está controlada en Chile, donde la tasa nacional de positividad -número de positivos por cada 100.000 test PCR- es del 1,2 %, una de las más bajas desde el inicio de la crisis.

En las últimas 24 horas, se confirmaron 763 infectados y 42 nuevos decesos, que dejan el balance total en 1,63 millones de contagios y 36.566 muertes.

Las autoridades sanitarias reportaron además 5.324 casos activos (personas que pueden contagiar) y menos de 900 pacientes en unidades de cuidados intensivos, una cifra que no se veía desde el inicio de la pandemia.

La mejoría se produce en paralelo a una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo: más de 12,7 millones de personas tiene la pauta completa (casi el 84 % de la población susceptible de vacunar), en su mayoría de la china Coronavac, pero también Pfizer, AstraZeneca y CanSino.

Chile, de 19 millones de habitantes, recibió este viernes un nuevo cargamento de un millón de vacunas Coronavac del laboratorio chino Sinovac, destinadas a los rezagados.

La semana pasada arrancó además la inoculación de terceras dosis en los mayores de 55 años que ya completaron su vacunación con Coronavac y ya han recibido la inyección adicional más de 800.000 personas.