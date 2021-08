CARMEN VILLALOBOS revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha causado un gran éxito en su cuenta de Instagram con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 546.151 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares son:





Cómo va el inicio de semana mi gente bella? Yo aquí feliz de estar de regreso al set de @hoydia donde siempre me siento como en casa ! Gracias por el cariño siempre @adamarilopez @nicolesuareztv @arantxaloizaga 🥰 Stylist by @claudiafashions Make Up @dima_osko @labullapr @mclmanager





La tercera es la vencida 💪🏼💪🏼💪🏼 Las queremos demasiado ❤️❤️❤️ @litzyoficial @lorenabrodriguez @sebastiancaicedo @mayamiwynwood





A darle con toda la actitud a este martes mi gente linda 💃🏻💕⬆️ Styling @claudiafashions





Aunque los matrimonios en la Familia Vallejo eran un desastre, nosotros siempre la pasábamos muy bien 😍😍😍 Tremendo combo 💕💕💕 Se les quiere! @laurarchbold @mabelmoreno1 @mariatbarreto @lucesvel @rodrigo_candamil @cafeconaroma @telemundo @canalrcn #cafeconaromademujer 🤪 Cual foto les gusta mas???





Ajá ustedes saben aquí casuales en tardecita de viernes con el sobri @felipejcastro 🤪🤪🤪😂😂😂 #jbalvin #indagetto #jodiendo

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.