Bordalás: “No es el momento de hablar de nombres, sino de dar equilibrio"

El entrenador del Valencia CF José Bordalás, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en Valencia previa al encuentro de LaLiga que el conjunto valenciano disputa ante el Granada en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 20 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, afirmó en rueda de prensa que este no es el momento de hablar de nombres propios en cuanto a llegadas o salidas del club antes del final del periodo de fichajes que acaba el día 31, sino de pensar en que hay que dar equilibrio a la plantilla.

Preguntado por nombres propios como el jugador del Valladolid Marco André o el uruguayo del Getafe Mauro Arambarri, así como por la posibilidad de que pudieran salir futbolistas del equipo como Kang In Lee, Gonçalo Guedes o Daniel Wass, Bordalás insistió en que no puede anticipar nada al respecto, pero que la idea es la de completar la plantilla.

“No voy a hablar en particular de ninguno que pueda llegar, porque no se han materializado las conversaciones realizadas. Tanto Anil Murthy -presidente- como Miguel Ángel Corona -director deportivo- conocen las necesidades y trabajan para concretar lo que el equipo necesita, aunque es cierto que cada vez queda menos tiempo y hay inquietud y preocupación, aunque también confianza”, añadió.

Bordalás agregó que no habla ni de hipótesis, ni de “número de jugadores” necesarios e insistió en equilibrar la plantilla.

También señaló que el meta Jesper Cillessen ya ha trabajado con normalidad y que Kang In Lee todavía no está en condiciones de jugar. “Mi misión es ponerlo a punto tras su llegada para poder contar con él lo antes posible”, explicó.

Sobre Guedes indicó que no tiene noticia de que vaya a salir del club. “Es un jugador del Valencia, importante y comprometido. Hay que contar con los jugadores que tienen contrato, aunque lo que ocurra no lo sabe nadie”, prosiguió.

También explicó que ha hablado con Daniel Wass y destacó que su compromiso con el equipo “es grande”, lo que le da tranquilidad, por lo que no valora más posibilidad que la de que siga en el equipo.