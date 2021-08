Barcelona impide el pleno de clubes brasileños en las semifinales de la Libertadores

Gonzalo Mastriani, del Barcelona de Ecuador, fue registrado este jueves al celebrar un gol que le anotó al Fluminense de Brasil, durante el partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Santiago Arcos/Pool

Redacción Deportes, 19 ago (EFE).- Barcelona dejó este jueves en la cuneta a Fluminense e impidió que cuatro equipos brasileños monopolizaran las semifinales de la edición 62 de la Copa Libertadores.

La clasificación del equipo del puerto ecuatoriano de Guayaquil no alcanzó a ocultar un hecho sin antecedentes en el torneo, pues entre el martes y el miércoles avanzaron con clara superioridad refrendada con goleadas Palmeiras, Atlético Mineiro y Flamengo, este último, el más enconado rival de patio de Fluminense.

La hegemonía de los equipos brasileños fue avasalladora pues a los octavos de final cinco de los ochos clasificados proceden de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte.

Palmeiras, actual campeón del torneo, refrendó su favoritismo al dejar en el camino a su vecino Sao Paulo con una goleada por 3-0 el martes pasado, una semana después de haber igualado 1-1.

El Olimpia paraguayo, que había sucumbido en su cancha por 1-4 en el partido de ida, el miércoles se diluyó en Brasilia ante el Flamengo, que le infligió otra goleada, esta vez por 5-1.

El club más popular de Brasil, con unos 45 millones de seguidores, cerró así una de las series más desequilibradas en la historia de la competición, con 9 goles a favor en dos partidos jugados y apenas uno en contra.

El mismo día, pero en Belo Horizonte, el Atlético Mineiro avasalló al encopetado River Plate con una goleada por 3-0. El resultado no fue casualidad pues una semana antes la formación argentina había caído por 0-1 en Buenos Aires.

El último pasaje a las semifinales del torneo lo sacó este jueves el Barcelona al empatar 1-1 en sus pagos con el Fluminense. La serie llegó con el valioso 2-2 que sacaron una semana antes los ecuatorianos en territorio brasileño y se definió por el gol visitante.

La mayor presión recaía este jueves en el Flu, pues solo el triunfo a domicilio o un empate por más de dos goles le hubiera servido para avanzar.

Con los resultados, los emparejamientos en semifinales pondrán frente a frente a finales de septiembre al campeón Palmeiras con Atlético Mineiro y a Flamengo con el "infiltrado' en la fiesta brasileña, Barcelona.

Los partidos de ida y vuelta se jugarán entre el 20 y el 28 de septiembre.

La hegemonía brasileña también se refleja en la clasificación de goleadores, que es dominada por Gabriel Barbosa 'Gabigol' con 10, y tras él marchan cuatro compatriotas.

No obstante, Hulk y Fred, sus más próximos rivales, le persiguen con siete dianas.

- Resultados de los partidos de vuelta de los cuartos de final:

19.08 BARCELONA (ECU) 1-1 Fluminense (BRA) Ida: 2-2

18.08 FLAMENGO (BRA) 5-1 Olimpia (PAR) Ida: 1-4

18.08 ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 3-0 River Plate (ARG) Ida: 0-1

17.08 PALMEIRAS (BRA) 3-0 Sao Paulo (BRA) Ida: 1-1

- Clasificación de goleadores:

Con 10: Gabriel Barbosa 'Gabigol' (Flamengo)

Con 7: Hulk (Atlético Mineiro) y Fred (Fluminense)

Con 6: Rony (Palmeiras) y Miguel Ángel Borja (Junior de Barranquilla).