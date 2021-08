Argentina/R.Unido.- Argentina halla los restos de cinco soldados de la Guerra de las Malvinas en una fosa común

16-08-2021 Cementerio de Darwin en las Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Gobierno de Argentina, Daniel Filmus, junto con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, ha informado del hallazgo de cinco cuerpos de soldados argentinos combatientes de la Guerra de las Malvinas en una fosa común del Cementerio Darwin. POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ARGENTINA COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)



El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Gobierno de Argentina, Daniel Filmus, junto con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, ha informado del hallazgo de cinco cuerpos de soldados argentinos combatientes de la Guerra de las Malvinas en una fosa común del Cementerio Darwin.



La identificación de estos restos se encuentra enmarcada en la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario para la identificación de restos de excombatientes argentinos caídos en el conflicto bélico con Reino Unido en 1982, tal y como informa el diario local 'Clarín'.



Este hecho también ha sido reconocido por uno de los directores del Equipo Argentino de Antropología Forense y miembro de la misión liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Luis Fondebrider, quien se ha mostrado "seguro" de haber localizado cinco cuerpos.



Filmus ha añadido que, en un principio, la previsión era que se podrían hallar cuatro cuerpos, y se ha alegrado de poder identificar un quinto. "Es una deuda que todo nuestro país tiene con las familias de los soldados argentinos", ha declarado.



El próximo jueves las muestras de los cuerpos encontrados llegarán a la ciudad de Córdoba, donde se analizarán en un laboratorio genético y, tras este proceso, se espera que las identificaciones puedan estar culminadas en el mes de octubre.



"A partir de este viernes se avanzará en el estudio de otro posible lugar donde podría haber uno o más soldados argentinos en Caleta Trullo, donde funcionaba un hospital de campaña británico", ha detallado Filmus.



Sin embargo, las autoridades argentinas han remarcado que se trata de una "pre-identificación" y que aún falta mucho para localizar a estos soldados, y aunque "ha arrojado una posibilidad de éxito muy grande" aún hay que comprobar en qué estado y condición se encuentran los restos.



"Si las condiciones son las mismas que las que se tomaron en el primer plan hace escasos tres años, creemos que va a haber material genético suficiente para identificar los restos", ha explicado Mena, quien ha apuntado que la principal sospecha es que los soldados fallecieran en el derribo de un helicóptero argentino que, más tarde, explotó.



Además, Filmus ha advertido de que las tareas en esta zona requieren de "un trabajo muy especial" debido a la cercanía a la costa, aunque ha reconocido que la zona está bien delimitada y "no hay riesgo de equivocación".



A este respecto, el especialista forense Fondebrider ha señalado que "no se sabe qué se puede encontrar allí al excavar" pues no se puede ver en qué estado están las capas de tierra o si el suelo es virgen.



"Esto es la continuidad de una política de Estado que tiene como objetivo responder a la angustia de las familias que hace casi 40 años esperan identificar a sus seres queridos que combatieron valientemente por la soberanía en Malvinas", ha trasladado Filmus a 'Clarín' en relación al proyecto de recuperación de cuerpos de fosas comunes de la Guerra de las Malvinas.