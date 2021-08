Argentina gestiona donación por parte de España de vacunas contra la covid-19

El Gobierno de Argentina dijo este viernes que concluyó las gestiones para la donación por parte de España de 400.000 dosis de vacunas de AstraZeneca contra la covid-19. EFE/EPA/LUONG THAI LINH/Archivo

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo este viernes que concluyó las gestiones para la donación por parte de España de 400.000 dosis de vacunas de AstraZeneca contra la covid-19.

Según afirmó en rueda de prensa el jefe de Gabinete de ministros de Argentina, Santiago Cafiero, las gestiones fueron llevadas adelante por la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, que actualmente se encuentra en Rusia para acelerar el envío de vacunas Sputnik V.

"Con Vizzotti me he comunicado hace muy poco tiempo. Ha terminado de gestionar una donación de parte del Gobierno español de 400.000 dosis de AstraZeneca", dijo Cafiero, sin dar más detalles sobre este asunto.

Argentina, con una población de 45 millones de habitantes, inició su campaña de vacunación en diciembre pasado y hasta el momento ha recibido 46 millones de dosis contra la covid-19 de diversos laboratorios.

Según datos oficiales difundidos este viernes, hasta el momento se han aplicado 38,2 millones de dosis.

Un total de 27 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 11,2 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

AVANCE DE LA VACUNACIÓN

Ante la llegada de la variante delta, cuyos primeros casos sin nexo con viajeros procedentes del exterior fueron notificados a finales de julio, las autoridades sanitarias de Argentina fijaron como prioridad completar en agosto los esquemas de vacunación, en particular en las poblaciones de mayor riesgo.

Cafiero aseguró este viernes que "se está cumpliendo con lo que el presidente Alberto Fernández había planteado: que el mes de agosto sea el mes de las segundas dosis".

"Llevamos aplicadas este mes 4,5 millones de segundas dosis. Queremos completar los 7 millones de aplicaciones de segundas dosis durante agosto. Ese sigue siendo el desafío", sostuvo.

Cafiero reiteró que esperan para este mes la llegada de más lotes de vacunas de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik V.

"Estamos llegando al 60 % de la población con al menos una dosis y estamos superando el 25 % de la población con los esquemas completos de vacunación", precisó el jefe de Gabinete.

Cafiero afirmó que, si los objetivos de vacunación para agosto se cumplen, el Gobierno analizará la posibilidad de nuevas aperturas para septiembre con "respecto a espectáculos y a la posibilidad del turismo extranjero".