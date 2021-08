AMP.-Rusia.- EEUU y Reino Unido sancionan a siete agentes rusos a los que implica "directamente" en el ataque a Navalni

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos y Reino Unido ha anunciado este viernes la imposición de sanciones a siete agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) por su presunta implicación directa en el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni con un agente nervioso, ocurrido hace exactamente un año.



Todos los señalados serán objeto de congelaciones de activos y prohibiciones de viaje al ser considerados como "directamente responsables de planificar o llevar a cabo" el envenenamiento de Navalni, de acuerdo con el comunicado conjunto, que no identifica por nombre a los agentes sancionados.



No obstante, ambos países aseguran que "las personas sancionadas son directamente responsables de planificar o llevar a cabo el ataque contra el señor Navalni en Tomsk el 20 de agosto de 2020".



Así pues, "Reino Unido y Estados Unidos se unen para tomar nuevas medidas contra las personas directamente responsables del envenenamiento del señor Navalni", han hecho saber el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Exteriores británico, "y seguimos subrayando que debe haber responsabilidad, y no impunidad, para quienes usan armas químicas".



"Reiteramos nuestro interés en unas relaciones estables y predecibles con Rusia, sobre la base del pleno cumplimiento y aplicación de las obligaciones y compromisos internacionales", añaden los países sobre esta nueva ronda de sanciones.



"A través de nuestro régimen de sanciones contra las armas químicas y en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, estamos enviando un mensaje claro de que cualquier uso de armas químicas por parte del Estado ruso viola el Derecho Internacional y es necesario realizar una investigación criminal transparente", ha indicado.