América llega a 860 millones de dosis aplicadas y otras claves de vacunación

Una enfermera inocula a un hondureño con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus covid-19, este 19 de agosto de 2021, en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

Redacción América, 20 ago (EFE).- América superó esta semana los 860 millones de vacunas contra la covid-19 aplicadas, con Haití en un alarmante último lugar en el número de dosis entregadas frente a lo que ocurre en EE.UU., Brasil, México, Canadá y Argentina.

Estas y otras cuatro claves de la vacunación en América esta semana:

PROCESO AVANZA CON PREOCUPANTE DESIGUALDAD

Según la Organización Panamericana de la Salud, en América se han aplicado hasta el momento un total de 861.797.812 dosis de las diferentes vacunas aprobadas.

De esa cifra, 500.674.370 corresponden a primeras dosis y 324.187.684 a segundas aplicaciones. Adicionalmente, se han suministrado un poco más de 28,8 millones de vacunas de dosis única.

Al comparar el proceso de vacunación llama poderosamente la atención lo que ocurre en Haití, el país más pobre de América y actualmente afectado por los estragos que generó el terremoto del pasado 14 de agosto.

Allí, solo han sido aplicadas 20.281 vacunas, entre primeras y segundas dosis.

En contraste, Estados Unidos contabiliza 358,60 millones de dosis, seguido de Brasil (168,16 millones), México (78,77 millones), Canadá (51,94 millones) y Argentina (37,23 millones).

CUBA YA TIENE TRES VACUNAS PROPIAS

Cuba, la única nación americana que no ha negociado con las grandes farmacéuticas del mundo la compra de vacunas, tiene ya tres de estos desarrollos propios aprobados para ser aplicados entre su población.

Este viernes, la entidad reguladora de medicamentos de Cuba le dio el visto bueno al uso de emergencia de otras dos vacunas: Soberana 02 y Soberana Plus.

Elaboradas por el estatal Instituto Finlay de Vacunas (IFV), estas fórmulas mostraron en los ensayos clínicos una eficacia del 91,2 % al combinar dos dosis de Soberana 02 y una de refuerzo de Soberana Plus.

De esta forma, el país caribeño cuenta con tres fórmulas propias contra el SARS-Cov-2, causante de la covid-19, luego de que Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, alcanzara una eficacia del 92,2 % con tres dosis en la fase final de estudios.

TERCERAS DOSIS AVANZAN

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que tiene la intención de comenzar a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a partir del próximo 20 de septiembre para aquellas personas que hayan recibido la segunda inyección ocho meses antes.

Las autoridades sanitarias han tomado la decisión debido a que han visto una reducción de la efectividad de las vacunas con el paso del tiempo y por la expansión de la variante delta.

Antes de iniciar este proceso, la tercera dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna deberá recibir la aprobación de la Administración de Fármacos y Alimentos y de un comité científico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Otro que optará por una dosis de refuerzo será Colombia, cuyo Gobierno autorizó la aplicación para población con inmunodeficiencia, de la que hacen parte pacientes que hayan recibido trasplantes o que estén en tratamiento con quimioterapia, entre otros.

Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien dijo que la decisión de la "tercera dosis está basada (...) en información científica absolutamente ya verificada" y que la población inmunodeprimida -cuyo organismo reduce la capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades- será la beneficiada.

LA VACUNA ES LA CLAVE

El Gobierno mexicano defendió este martes su apuesta por la vacunación para conseguir el "declive" de la tercera ola de covid-19, en medio de polémicas por la falta de otras medidas, su plan de regreso a clases y el rechazo a dosis de refuerzo.

México es el cuarto país con más muertes de covid-19, con casi 250.000 decesos y más de 3,1 millones de casos, y además afronta desde hace casi tres meses una tercera ola de contagios con más de 20 estados en alerta por una saturación hospitalaria mayor al 50 %.

A pesar del panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que está en contra de "medidas autoritarias" al reafirmar su meta de vacunar con al menos una dosis a toda la población adulta para octubre.

"Para enfrentar la pandemia lo mejor es la vacuna, si se está vacunado hay protección", declaró el mandatario.

También, para dar un paso más hacia la inmunización, el Ministerio de Salud de Perú anunció que este fin de semana realizará una quinta "vacunatón", en la que se inoculará de manera ininterrumpida en Lima y otras 16 regiones del país a unas 600.000 personas mayores de 38 años.

Hasta la fecha, Perú ha aplicado 16 millones de vacunas. A la fecha, casi siete millones de personas tienen ambas dosis y nueve millones la primera.

ANTIVACUNAS NO SE DETIENEN EN CANADÁ

El primer ministro en funciones de Canadá, Justin Trudeau, fue acosado este martes, por segundo día consecutivo, por manifestantes antivacunas que se oponen a las medidas adoptadas por las autoridades del país contra la pandemia.

Aunque Canadá tiene altos índices de vacunación (un 72,7 % de la población mayor de 12 años de edad ya está vacunada con la pauta completa), en el país existen críticos de las vacunas asociados con entidades ultraconservadoras y religiosas, así como con grupos similares de Estados Unidos.

El incidente se saldó con una escaramuza entre uno de los agentes de seguridad de Trudeau y dos mujeres que intentaron bloquear el paso de la comitiva.

Con un megáfono y sin mascarilla, una mujer que esperaba en una acera exigió a Trudeau "respuestas", a lo que el político respondió "por favor vacúnese", mientras otra mujer le gritaba "¡qué vergüenza!".