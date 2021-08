Afganistán.- Turquía emplaza a la UE a "ayudar" a los países vecinos de Afganistán con la presión migratoria

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha emplazado este viernes a la Unión Europea a "ayudar" a los países vecinos de Afganistán con la presión migratoria, especialmente a Irán, ante una previsible ola causada por la reconquista del poder por parte de los talibán.



En un contacto telefónico con el primer ministro de Grecia, Kiryakos Mitsotakis, Erdogan ha señalado que Afganistán atraviesa un "período crítico" y ha indicado que Turquía "desea" una transición "sin problemas en Afganistán, con un gobierno "inclusivo y representantivo", que refleje "la diversidad del pueblo afgano".



"Si no se puede establecer un período de transición en Afganistán, la presión sobre la migración, que ya ha alcanzado niveles elevados, aumentará aún más y esta situación supondrá un serio desafío para todos", ha advertido Erdogan, según un comunicado de su oficina.



Así, remarcando que la Unión Europea debe ayudar al pueblo afgano en Afganistán y los países vecinos, sobre todo Irán, ha avisado de que, si no se toman las medidas necesarias en estos países, "es inevitable una nueva ola de migración". En este sentido, ha puntualizado que Ankara "está en contacto" con Teherán y ya ha tomado "medidas adicionales" en su frontera con el país.



Erdogan, que ha enfatizado que la cooperación en materia de migración tiene que "mejorarse sobre la base de la compresión y los intereses mutuos", ha asegurado que declarar a Turquía como tercer país seguro "no elimina las obligaciones internacionales" y, así, ha expresado su esperanza de una "cooperación sincera" con el bloque.



Mitsotakis se ha mostrado de acuerdo con el mandatario turco y ha incidido en que los países vecinos de Afganistán deben recibir apoyo para que los afganos "permanezcan lo más cerca posible de sus hogares", según ha detallado su oficina, recoge la agencia de noticias DPA.



El ministro de Inmigración griego, Notis Mitarakis, advirtió el martes sobre la posible llegada de refugiados afganos a territorio europeo y señaló que Grecia no quiere convertirse de nuevo en puerta de entrada hacia la UE, como ocurrió en la crisis migratoria de 2015, por lo que abogó por una respuesta conjunta en el seno de los Veintisiete.



En otro orden de cosas, el mandatario turco y Mitsotakis también han abordado la ola de incendios de Turquía y Grecia y temas referentes a las relaciones bilaterales.