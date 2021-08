Afganistán.- Johnson insiste en que la retirada de Afganistán "no iba a ser un momento fácil"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha reiterado este viernes que la retirada de Afganistán "no iba a ser un momento fácil", después de que los talibán se hayan hecho con el país tras el repliegue de las tropas de Estados Unidos y sus aliados.



"Creo que siempre estuvo claro que el compromiso del Ejército de Estados Unidos iba a terminar. Este nunca iba a ser un momento fácil", ha señalado el 'premier'.



En cuanto a su posición respecto a los talibán, Johnson ha expresado su "esperanza" de que los "insurgentes sientan lo que dicen" y ha remarcado, como ya hiciera el miércoles, en que Reino Unido juzgará al gobierno talibán "por sus acciones".



Según ha puntualizado, esta es la postura de otros líderes mundiales y ha incidido en que "todos han convenido en que se les juzgará (a los talibán) por sus actos".



En referencia a las evacuaciones de Afganistán hacia Reino Unido, el 'premier' ha garantizado que el Gobierno "trabaja lo más duro que puede" para llevarlas a cabo y ha cifrado en unas mil personas las evacuadas el jueves, una cifra que se repetirá durante esta jornada.



"Continuaremos trabajando lo más rápido que podamos en los próximos días" para evacuar a las personas, ha indicado, remarcando que durante los últimos días estas operaciones se han aligerado, pero no va a "fingir" que se trata de un proceso "fácil".



Por último, según ha recogido Sky News, Johnson ha demostrado su "completa confianza" en el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, foco de críticas por no hablar la semana pasada con su homólogo de Afganistán, después de que supuestamente sus asesores le exhortasen a levantar el teléfono para gestionar cuanto antes las evacuaciones de colaboradores afganos en peligro. Así, ha descartado "enérgicamente" la sugerencia de que el Ejecutivo británico ha perdido interés en el asunto afgano.