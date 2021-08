Afganistán.- EEUU reconoce que no ha tenido contacto con Ghani desde que salió de Afganistán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que no ha mantenido ningún contacto con Ashraf Ghani desde que huyó de Afganistán el pasado domingo, aunque sí estaría hablando con "actores comprometidos en las negociaciones" internas que han tenido lugar en estos últimos días.



Ghani abandonó Afganistán coincidiendo con la toma de la capital, Kabul, por parte de los talibán. Tras varios días de incertidumbre, finalmente ha reaparecido desde Emiratos Árabes Unidos, con un mensaje en el que ha recalcado que huyó para evitar un "derramamiento de sangre".



Sin embargo, su papel se ha tornado irrelevante a nivel interno, en la medida en que las conversaciones con los talibán las están encabezando el expresidente Hamid Karzai y el antiguo negociador de paz Abdulá Abdulá y la teórica resistencia corre a cargo, entre otros, de Amrulá Salé, vicepresidente de Ghani y contrario a cuaquier acercamiento con la insurgencia.



"Por lo que tengo entendido, no hemos mantenido ningún contacto con el presidente Ghani desde que huyó del país", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Ghani, sin embargo, fue recibido el 25 de junio en la Casa Blanca, donde se reunió con su homólogo Joe Biden.



Price sí ha confirmado contactos con otros "representantes", entre los cuales ha incluido a los talibán. No en vano, Estados Unidos se ha implicado directamente en las negociaciones de paz de Doha y ya selló su propio acuerdo con los talibán en febrero de 2020, precursor de un futuro repliegue que ya terminaría asumiendo Biden.