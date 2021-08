6 años de la muerte de Lina Morgan

19-08-2021 LINA MORGAN EN IMAGEN DE ARCHIVO. MADRID, 20 (CHANCE) Lina Morgan nos decía adiós el pasado 20 de agosto del 2015. El secretismo sobre su estado de salud marcaron los últimos momentos de su vida en una recta final que afrontó con agonía con una enfermedad que apenas supimos nada de ella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Lina Morgan nos decía adiós el pasado 20 de agosto del 2015. El secretismo sobre su estado de salud marcaron los últimos momentos de su vida en una recta final que afrontó con agonía con una enfermedad que apenas supimos nada de ella.



Desde que 'desapareciera' mediáticamente, todo el mundo se preguntaba donde estaba Lina Morgan y solo su fiel escudero y hombre de confianza, Dani Pontes y también algunos de sus grandes amigos como puede ser el Padre Ángel estaban con ella en estos últimos instantes de vida de la cómica.



Sin embargo, el secretismo de sus últimos momentos se iba levantando poco a poco como bien revelaba el periódico La Razón días antes. Recordemos que fue el reconocido periodista Sergio Alis quién contaba al diario la rocambolesca historia.



Y es que Alis fue testigo de dos insólitas situaciones en las que Lina Morgan fue la absoluta protagonista. Unas escenas finales de una actriz que no pudo despedirse de la que sin duda fue su casa, el teatro La Latina. "Todavía tengo las imágenes que no se me van de la cabeza", asegura Sergio para La Razón.



"Intenté visitar a Lina en la residencia geriátrica en el que estaba ingresada, y cual fue mi sorpresa cuando me la encontré en medio de la calle", explicaba. Es decir, Lina se había escapado del centro donde estaba siendo tratada, un episodio rocambolesco sin duda. Aunque la cosa no quedaba ahí: "Aparecieron unos empleados de la residencia y se la llevaron inmediatamente".



Si este episodio nos parecía impactante, Sergio Alis tenía otro momento. No sabemos si el destino es caprichoso, el periodista volvía coincidir con Lina, esta vez en una marquesina de autobús donde la actriz de comedia quería ir en bus a su teatro, La Latina. "Uno de los viajes llamó al SAMUR, vino una ambulancia y se llevaron a la actriz", relataba el periodista el cual afirma que en ninguna de las dos ocasiones, la actriz le reconoció.



"Han intentado por todos los medios que estas huidas tan extrañas permaneciesen en secreto, pero te aseguro que yo las he vivido en vivo y en directo", concluía Sergio Alis. Verdad o mentira, el caso es que nunca se llegaron a esclarecer los hechos pues como decimos, los momentos finales de la actriz fueron un completo secreto.