6-3. El cubano Díaz impulsa la carrera de la ventaja y los Astros evitan la barrida

En la imagen, el jardinero izquierdo y tercera base cubano Aledmys Díaz (i) de los Astros de Houston. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Kansas City (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El jardinero izquierdo y tercera base cubano Aledmys Díaz bateó este jueves un sencillo que produjo la carrera de la ventaja en la décima entrada, y los Astros de Houston ganaron por 6-3 a los Reales de Kansas City.

El triunfo evitó la barrida de los Reales en la serie de cuatro duelos.

El cubano finalizó de 4-3, con un doble y un par de impulsadas por Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana.

Con las bases llenas en el décimo capítulo, Díaz conectó de foul un lanzamiento de Wade Davis, cuando la cuenta estaba en 3-2.

Al pitcheo siguiente, Davis no pudo evitar el imparable de Díaz por el centro del diamante.

Houston añadió dos carreras más mediante un boleto al jardinero derecho Chas McCormick con las bases llenas y un elevado de sacrificio del emergente Taylor Jones.

Ryan Pressly (5-1) trabajó el noveno episodio sin aceptar anotación, por Houston. El dominicano Christian Javier dio trámite perfecto al décimo para aportar su segundo rescate.

Davis (0-3) permitió dos imparables y regaló una base por bolas en la décima entrada, en la que no consiguió un solo out.

Junto al bate oportuno de Díaz, que se fue de 5-3 con anotada y dos impulsadas, el campocorto puertorriqueño Carlos Correa se fue de 3-2 con tres carreras anotadas.