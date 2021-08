Tropas permanecerán en Afganistán hasta que todos salgan: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán hasta que todos los estadounidenses puedan salir del país, incluso si eso demora más allá de su fecha límite del 31 de agosto.

“Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos quedaremos hasta sacarlos a todos”, dijo Biden a George Stephanopoulos de ABC News en una entrevista el miércoles.

Biden indicó que las evaluaciones de la inteligencia estadounidense no previnieron un avance tan rápido por parte de los talibanes y el colapso del ejército afgano, lo que llevó a Estados Unidos a apresurar la evacuación de sus ciudadanos y aliados afganos.

Muchos estadounidenses quedaron conmocionados por el trauma que se desarrolló esta semana en Kabul, donde afganos desesperados intentaron aferrarse al costado de un avión militar estadounidense mientras rodaba por una pista, en la imagen se ve como algunos cayeron a la muerte cuando este tomó vuelo minutos después.

Biden dijo que había entre 10.000 y 15.000 estadounidenses en Afganistán, e indicó que la “estimación que estamos dando” es de 50.000 a 65.000 aliados afganos, incluidas sus familias.

Cuando se le preguntó si el compromiso se extiende a los afganos, Biden dijo: “El compromiso se mantiene para que todos salgan, de hecho, podemos salir y todos deberían salir. Ese es el objetivo”.

Biden esta semana ha defendido su apuesta de que los votantes estadounidenses quieren poner fin a la guerra de 20 años de EE.UU. en Afganistán y que además lo perdonarán por las imágenes de los afganos desesperados buscando huir.

En la entrevista, el presidente dijo que el caos en Afganistán después de que EE.UU. retirara sus tropas había sido inevitable. Cuando se le preguntó si la salida pudo haberse manejado mejor, Biden dijo que no.

El presidente se enfureció ante las preguntas sobre el caos, y dijo en la entrevista de ABC que las imágenes eran de “hace cuatro días, hace cinco días” cuando en realidad eran de hace dos días. Señaló que la situación lo llevó a decidir que EE.UU. necesitaba moverse más rápido de lo esperado para tomar el control del aeropuerto. “Y lo hicimos”, dijo en la entrevista, grabada el miércoles temprano.

Biden se mantuvo firme en su decisión de retirarse y dijo que se enfrentó a la decisión de poner en riesgo la vida de más tropas estadounidenses o retirarse.

“Tenía una elección sencilla. Si hubiera dicho, ‘Nos quedamos’, entonces hubiera sido mejor estar preparados para perder muchísimas más tropas”, señaló.

