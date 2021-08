Tom Brusse y Melyssa Pinto, de cena por Madrid

19-08-2021 Melyssa Pinto y Tom Brusse, buenos amigos tras su paso por 'Supervivientes' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 19 (CHANCE)



Demostrando que su fallida historia de amor está más que superada y que tras su paso por 'Supervivientes' han forjado una bonita amistad, Melyssa Pinto y Tom Brusse han calentado motores de cara a su participación este jueves en 'La última cena' - donde cocinarán juntos para demostrar sus habilidades culinarias - y han compartido mesa y mantel en una divertida velada en un exclusivo restaurante de la capital.



Tras la cena y presumiendo de su innegable complicidad aunque confiesan que lo único que hay entre ambos es una simple amistad y que "se va a quedar así", Tom ha preferido no comentar las últimas declaraciones de Sandra Pica, en las que la tentadora le ha advertido que como siga hablando de lo mal que le pareció su comportamiento con él mientras concursaba en 'Supervivientes', romperá su silencio y contará qué fue lo que hizo que su relación terminase y cómo se comportó con ella mientras eran pareja.



Confesando que ya no le importa ni le afecta ni un poquito lo que Sandra haga con su vida ahora que no hay ninguna posibilidad de reconcilación, Tom ha evitado comentar si ha visto las imágenes de la que era su novia derrochando complicidad con un buen amigo en la noche catalana. "Ella está soltera, puede hacer lo que quiera con su vida", ha afirmado, dejando claro que su amor es ya un capítulo cerrado.



Melyssa, por su parte, tampoco ha querido hablar de Sandra Pica y, tajante, ha asegurado que "no tengo ni idea de su vida, de lo que hace ni nada. Yo vivo mi vida y dejo a los demás tranquilos". Eso sí, sonriente pero rotunda, deja claro que entre ella y Tom no hay nada más que una amistad.