Sylvia Pantoja da un 'toque de atención' a Kiko Rivera por sus ataques a Isabel Pantoja en redes sociales

MADRID, 19 (CHANCE)



En un momento de resurgimiento profesional tras su participación en 'Supervivientes', Sylvia Pantoja ha visitado 'El programa del verano' para promocionar su nuevo single, 'Vive la vida' y hacer balance de su polémico paso por el reality, durante el que protagonizó numerosos enfrentamientos con buena parte de sus compañeros.



Confesando que su apellido ha sido un hándicap en su carrera artística y le ha pesado demasiado en ocasiones, y a pesar de que Sylvia intenta que se desvincule su nombre del de su prima, Isabel Pantoja - con quien no tiene relación desde hace décadas - la cantante no ha dudado en pronunciarse sobre la guerra que la tonadillera mantiene con su hijo Kiko Rivera y en posicionarse claramente en el conflicto familiar.



Sorprendida por la ruptura total entre madre e hijo, Sylvia ha asegurado que "pensé que esa unión era para toda la vida, porque Kiko era su niño, su sangre...", la superviviente no entiende la postura de su prima porque "su hijo es el mejor legado que le pudo dejar Paco".



Por eso, y a pesar de tener "cero contacto" con Kiko - con quien admite le gustaría retomar su relación - Sylvia no ha dudado en posicionarse a favor del Dj en la guerra que mantiene contra su madre. "Es un niño que ha crecido engañado y es muy fuerte", ha comentado.



Sin embargo, y aunque da "la razón" a Kiko, su prima también ha querido darle un 'tirón de orejas' en público por los ataques que ha publicado en sus redes sociales en contra de Isabel Pantoja en los últimos tiempos: "A veces se pasa poniendo cosas que no debería porque una madre es una madre y un hijo es un hijo, por muy mal que se porte cada uno y son cosas que están desfasadas", ha asegurado, 'justificando' el dolor del Dj porque "ha crecido sin saber nada y le han engañado y utilizado".