Scarlett Johansson y Colin Jost anuncian el nacimiento de su primer hijo

La actriz Scarlett Johansson. EFE/EPA/ALEX GALLARDO/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago (EFE).- La actriz Scarlett Johansson y el actor Colin Jost anunciaron este miércoles el nacimiento de su primer hijo.

"Ok, ok. Hemos tenido un niño. Se llama Cosmo. Le queremos mucho", escribió Jost en su cuenta de Instagram.

El intérprete también pidió privacidad para su familia en estos momentos.

Cosmo es el segundo hijo de Johansson, quien tiene una hija llamada Rose Dorothy que nació en 2014 como fruto de su matrimonio con el francés Romain Dauriac.

Johansson, de 36 años, y Jost, de 39, se casaron en octubre de 2020.

Este es el tercer matrimonio de la actriz, que antes estuvo casada con Ryan Reynolds (2008-2011) y con Romain Dauriac (2014-2017).

Doble nominada al Óscar por "Jojo Rabbit" (2019) y "Marriage Story" (2019), Johansson ha sido noticia en las últimas semanas por el escándalo de "Black Widow" (2021).

Protagonista y productora de "Black Widow" y una de las grandes estrellas de Marvel, Johansson denunció a finales de julio a Disney por el estreno simultáneo en cines y Disney+ de esta película, algo que, en su opinión, la perjudicó económicamente.

Según la actriz, una parte importante de su salario dependía de los ingresos en taquilla y por eso había arrancado a Marvel la promesa de que solo se podría ver esta cinta en la gran pantalla.

"Disney (propietaria de Marvel) era muy consciente de esta promesa, pero aun así dio instrucciones a Marvel para violar su compromiso y, en lugar de eso, lanzar la película en Disney+ el mismo día que llegó a los cines", afirmó en su denuncia.

El gigante de Mickey Mouse respondió con dureza a Johansson y sostuvo que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene "ningún fundamento".

"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó.

"Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de 'Black Widow' en Disney+ con un acceso premium ha ampliado significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha", añadió.