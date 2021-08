R.Unido.- El ministro de Exteriores británico descarta dimitir tras rechazar un contacto con el Gobierno afgano

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha descartado dimitir tras convertirse en foco de críticas por no hablar la semana pasada con su homólogo de Afganistán, después de que supuestamente sus asesores le exhortasen a levantar el teléfono para gestionar cuanto antes las evacuaciones de colaboradores afganos en peligro.



Los asesores instaron a Raab a hablar con el ministro Hanif Haftar el pasado viernes, en pleno avance talibán y dos días antes de que se produjese la toma de Kabul, lo que desencadenó una cascada de evacuaciones apresuradas por parte de los países occidentales. Delegó los contactos en el viceministro Zac Goldsmith, según ha desvelado el 'Daily Mail'.



La polémica se suma a otra sombra que ya venía arrastrando Raab en relación a la crisis afgana, ya que el fulgurante avance talibán coincidió con unas vacaciones del ministro en la isla griega de Creta.



A su llegada este jueves a Downing Street, el jefe de la diplomacia británica ha respondido con un escueto "no" a las preguntas sobre una posible dimisión. Desde el Gobierno, la postura oficial es también la de cerrar filas en torno a Raab, que este jueves ha confirmado en Twitter el despliegue de más funcionarios británicos en Kabul para ultimar los traslados.



El titular de Defensa, Ben Wallace, ha asegurado en una entrevista a la cadena BBC que "por muchas llamadas de teléfono al Gobierno afgano" que se hubiesen hecho, "no habría habido ninguna diferencia". "Lo único que importaba" entonces, ha añadido, era si el aeropuerto de Kabul podía seguir siendo operativo.



La oposición, por su parte, ha catalogado de "error de juicio catastrófico" que Raab no hablase directamente su homólogo. "Si Dominic Raab no tiene la decencia de dimitir, el primer ministro debe mostrar un poco de liderazgo y cesarlo", ha reclamado la portavoz laborista de Exteriores, Lisa Nandy.