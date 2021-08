River, Boca y la necesidad de resurgir en la Liga argentina

En la imagen, jugadores de Boca Juniors. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool/Archivo

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- River Plate, que esta semana fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, y Boca Juniors, que despidió al entrenador Miguel Ángel Russo y nombró a Sebastián Battaglia como técnico, intentarán volver a la senda triunfal en la sexta jornada de la Liga argentina.

El Millonario quedó fuera de la Libertadores este miércoles al caer por 3-0 en Brasil ante el Atlético Mineiro, que en la ida había ganado por 0-1, y ahora tendrá como principal objetivo la Liga local.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo son séptimos con diez puntos, a cuatro del líder Independiente.

Por su parte, Boca Juniors despidió a Russo y anunció que Battaglia, hasta ahora a cargo de la reserva, se iba a hacer cargo del primer equipo.

El Xeneize, eliminado en los octavos de final por el Mineiro, es vigésimo cuarto de 26 equipos con solo cuatro puntos, uno más que el último, Vélez Sarsfield.

EL LÍDER Y SUS PERSEGUIDORES

Independiente lidera con 14 puntos, seguido por Lanús y Colón con 13.

Les siguen Estudiantes de La Plata con 12 unidades, Racing Club y Patronato con 11 y River Plate, Talleres, Newell's Old Boys y Aldosivi con 10.

El Rojo, dirigido por Julio César Falcioni, defenderá la punta el viernes ante Defensa y Justicia, que acumula resultados irregulares y está décimo sexto con siete puntos.

Ambos llegan motivados tras imponerse en la jornada pasada, Independiente a Rosario Central por 2-2 y el Halcón a Sarmiento por 4-2.

"El equipo está convencido. Queremos seguir por este camino y defender la punta para llegar al final soñado. Por eso tratamos cada partido como una final. Nos sentimos cómodos, con confianza y seguridad", dijo el portero de Independiente, el uruguayo Sebastián Sosa.

Lanús enfrentará el sábado al Vélez de Mauricio Pellegrino, que sorpresivamente ocupa el último puesto de la clasificación, con solo tres puntos, producto de tres empates.

El gran presente del Granate se explica, sobre todo, por la cantidad de goles anotados por su máximo ídolo, el centrodelantero de 41 años José 'Pepe' Sand.

El ariete convirtió siete goles en lo que va del torneo (solo uno de penalti) y es el máximo artillero con tres tantos más que Manuel Castro (Estudiantes de La Plata) y Silvio Romero (Independiente).

Colón, el vigente campeón, abrirá la jornada el viernes ante un rival complicado, el Aldosivi que dirige Fernando Gago.

El equipo santafesino viene de ganarle a Gimnasia por 1-0 y el Tiburón de empatar 2-2 con Atlético Tucumán.

Estudiantes de La Plata, el otro equipo con posibilidades de liderar en soledad la clasificación tras esta jornada, visitará el viernes a Banfield, que deambula por la mitad de la tabla con seis puntos.

BOCA VA POR SU PRIMERA VICTORIA

Boca Juniors, que destituyó esta semana a Russo, buscará con Battaglia, hasta ahora entrenador de la reserva, su primer triunfo en el torneo.

El Xeneize es vigésimo cuarto de 26 equipos con cuatro puntos, producto de cuatro empates y dos derrotas.

Boca Juniors lleva diez partidos sin ganar y fue eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro brasileño.

El Xeneize sigue en carrera en la Liga y en la Copa Argentina (jugará en cuartos ante Patronato).

Battaglia apostaría por los juveniles e incluiría como centrodelantero a Luis Vázquez, el goleador de la reserva, en lugar del reciente fichaje Norberto Briasco.

RIVER QUIERE PASAR PÁGINA

El Millonario, séptimo con diez puntos, cerrará la séptima jornada el domingo cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, décimo tercero con ocho unidades.

River Plate fue goleado este miércoles por 3-0 por el Mineiro y, como en la ida había perdido por 0-1, se despidió de la Libertadores en cuartos de final.

El equipo fue ampliamente superado por los brasileños y por eso Gallardo deberá lograr dejar el traspié atrás para evitar que caiga aún más la moral del plantel.

Su rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, fue eliminado este miércoles en los octavos de final de la Copa Argentina al caer ante Argentinos Juniors por 2-3.

- Cronograma de partidos de la séptima jornada:

20.08: Aldosivi-Colón, Banfield-Estudiantes, Sarmiento-Atlético Tucumán e Independiente-Defensa y Justicia.

21.08: Central Córdoba-Platense, Godoy Cruz-Huracán, Vélez-Lanús, Arsenal-Racing y Boca Juniors-Patronato.

22.08: Unión-Talleres, Newell's Old Boys-Rosario Central, San Lorenzo-Argentinos y Gimnasia-River Plate.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Independiente 6 4 2 0 7 2 14

.2. Lanús 6 4 1 1 13 8 13

.3. Colón 6 4 1 1 7 6 13

.4. Estudiantes 6 4 0 2 12 6 12

.5. Racing Club 6 3 2 1 5 1 11

.6. Patronato 6 3 2 1 7 4 11

.7. River Plate 6 3 1 2 12 4 10

.8. Talleres 6 3 1 2 8 5 10

.9. Newell's Old Boys 6 3 1 2 8 7 10

.10. Aldosivi 6 3 1 2 6 7 10

11. Argentinos Juniors 6 2 3 1 5 3 9

12. Godoy Cruz 6 3 0 3 8 9 9

13. Gimnasia 6 2 2 2 6 6 8

14. Atlético Tucumán 6 2 2 2 7 8 8

15. San Lorenzo 6 2 2 2 5 8 8

16. Defensa y Justicia 6 2 1 3 9 9 7

17. Unión 6 1 3 2 6 7 6

18. Huracán 6 1 3 2 4 5 6

19. Banfield 6 1 3 2 3 5 6

20. Sarmiento 6 2 0 4 4 10 6

21. Central Córdoba 6 1 2 3 5 7 5

22. Platense 6 1 2 3 5 7 5

23. Arsenal 6 1 2 3 5 11 5

24. Boca Juniors 6 0 4 2 2 5 4

25. Rosario Central 6 1 0 5 4 8 3

26. Vélez Sarsfield 6 0 3 3 0 4 3.